Alexandra Leitão promete mais meios para a formação do Estado

A ministra do Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, promete mudanças na direção-geral que tem a cargo a formação dos gestores públicos e outros profissionais da Administração Pública, e reconhece que é “imprescindível” o reforço dos meios, ao mesmo tempo que sugere mudanças no funcionamento do organismo que sucedeu à extinção do Instituto Nacional de Administração em 2012.

“É imprescindível reforçar o papel do INA [atual Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas] enquanto ator principal da capacitação individual e organizacional da Administração Pública, dotando-o de meios administrativos, humanos e financeiros para desempenhar as suas funções no âmbito da formação e da inovação da gestão e isto passa também pela sua matriz orgânica”, defendeu esta terça-feira a governante, na conferência “Administração e Interesse Público” organizada pelo Conselho Económico e Social (CES).

Alexandra Leitão respondia assim ao repto lançado minutos antes por António Correia de Campos, antigo presidente do INA e presidente atual do CES, para quem “faz falta o INA, o anterior ou o modernizado”. “Foi fácil reduzi-lo a um metabolismo basal, será muito mais difícil reconstitui-lo em novas e refrescadas vestes institucionais”, alertou, defendendo a necessidade de o organismo ter “vida própria” ainda que eventualmente associado a uma universidade.

A conferência do CES foi marcada por sucessivas intervenções nas quais se insistiu na necessidade de reforçar a gestão pública e também a capacidade de reter e atrair pessoal qualificado num momento em que as administrações públicas ainda não recuperaram o volume de quadros anterior à crise.

Segundo Alexandra Leitão, porém, está já “retomada a normalidade” com um aumento de pessoal de cerca de 10% em 2019 e com a proposta de primeira atualização remuneratória para a generalidade dos trabalhadores dos serviços públicos após mais de uma década – os 0,3% que o governo apresentou inicialmente aos sindicatos, aos quais diz querer agora “acrescentar” algo mais em negociações que estão marcadas para dia 10 de fevereiro, já após a votação final global do orçamento.

Detalhes sobre aumentos só dia 10

Sobre este assunto, e em declarações aos jornalistas após a intervenção na conferência, a ministra não detalhou a ideia apresentada aos deputados de negociar alterações na tabela remuneratória única que reponham “proporção” entre os diferentes escalões. “Será apresentado em primeira mão aos sindicatos”, reforçou, “e terá em linha o que resultar também do Orçamento do Estado”.

Alexandra Leitão não quis também comentar a subida em cinco euros do limite de isenção de IRS para 659 euros, publicada hoje em Diário da República, e se esta estaria relacionada com um eventual aumento direcionado para o salário mínimo do Estado – atualmente, 635,07 euros -, o valor de entrada na carreira de assistente operacional.

De resto, a governante justificou a opção de se reunir com os sindicatos da função pública após a votação do orçamento com o facto de a margem para aumentos previsível ser aquela que as contas do Ministério das Finanças já acomodam e porque, defendeu “há uma greve marcada para dia 31 em nenhum momento o governo queria ser acusado de estar a fazer qualquer coisa que pretendesse desmobilizar”.

As três grandes estruturas sindicais da função pública – Fesap, Frente Comum e Sindicato dos Técnicos do Estado – convergiram numa greve marcada para 31 de janeiro destinada a exigir aumentos salariais maiores para todos os trabalhadores.

Hoje, a Frente Comum, afeta à CGTP, voltou a apontar baterias ao governo e deixou críticas à possibilidade de o governo propor aumentos em valor, faseados, para algumas posições remuneratórias, conforme avançava o jornal Público ontem. “O Governo pretende impor a sua política de destruição da tabela salarial e carreiras, comprimindo a tabela remuneratória única de tal forma que as carreiras acabam por ser absorvidas e o direito à progressão desaparece, em violação total dos direitos dos trabalhadores”, acusa a organização em comunicado.