Alexandra Reis devolve metade da indemnização que recebeu à TAP

Alexandra Reis © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A TAP já recebeu o total do montante da indemnização paga indevidamente a Alexandra Reis. No total, a ex-administradora da empresa pública devolveu 266 mil euros, após o parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), conhecido a 6 de março, ter definido a devolução dos valores em causa.

"Informo que hoje, após quase três meses à espera de que a TAP me indicasse o valor a devolver, efetuei a devolução de 266.412,76 euros", anunciou Alexandra Reis em comunicado, explicando que este foi o "montante líquido global indicado pela TAP".

"Apesar de não me rever nele e de não o entender, uma vez que o mesmo não me foi detalhado, nem fundamentado pela empresa, e de também, como é sabido, discordar do parecer da IGF, por minha livre iniciativa, e tal como deixei claro desde o primeiro momento, efetuei a devolução", reiterou.

A antiga gestora refere que espera, desta forma, "encerrar este assunto de forma a enfrentar os desafios que o futuro me traga sem que haja qualquer dúvida sobre a minha idoneidade e atuação enquanto fui administradora da TAP, companhia à qual desejo o maior sucesso".

O parecer da IGF indica que Alexandra Reis "terá de devolver à TAP os valores que recebeu na sequência da cessação de funções enquanto administradora, os quais ascendem a 443 500 euros, a que acrescem, pelo menos, 6610,26 euros, correspondentes a benefícios em espécie".

Alexandra Reis tinha já garantido, no início de abril querer devolver à TAP a parte da indemnização mas referiu que companhia aérea não tinha, até à data, respondido às suas solicitações.

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, justificou, recentemente, durante a sua audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI), que esta demora se deveu a "dúvidas processuais e de cálculo de valor".