Alexandre Meireles. “Apoios não vão chegar, mas são ponto de partida”

Novo presidente da Associação Nacional dos Jovens Empresários admite que as empresas vão precisar de mais ajudas, mas que o momento atual é de preocupação com a saúde e com a contenção da doença.

Alexandre Meireles, o novo presidente da Associação Nacional dos Jovens Empresários, está apostado em torná-la, de novo, um hub de referência do empreendedorismo em Portugal, através do apoio a startups de setores tradicionais, low tech, incentivando a digitalização e capacitando os empresários com ferramentas necessárias, por via da ANJE Business School.

O Portugal Fashion está a comemorar o seu 25.º aniversário num ano particularmente desafiante. O evoluir da pandemia do Covid-19 obrigou ao cancelamento dos desfiles, que deveriam estar a decorrer neste fim de semana, mesmo depois da decisão de os fazer à porta fechada. Que prejuizos traz uma decisão destas?

O Portugal Fashion é um evento profissional, para profissionais, e o que mais nos preocupou, até aqui, foi sobretudo o impacto que o cancelamento de desfiles teria nas estratégias de negócio dos nossos designers e marcas. Foi esse o nosso foco, bem como um grande sentido de responsabilidade relativamente a uma questão que é de emergência nacional e de saúde pública. Posto isto, perceberemos [mais tarde] o que ficará em causa do ponto de vista de investimentos, acreditando que o Governo, que sempre nos apoiou durante este processo, estará também atento às necessidades que se seguirão para apoiar as empresas e projetos lesados.

O Governo anunciou um pacote de medidas de apoio às empresas para ajudar a mitigar os efeitos do coronavírus. São apropriadas?

É tudo muito recente. Tenho dúvidas se irão chegar, mas penso que, como ponto de partida, são um bom caminho. Falta saber, depois, como é que as empresas vão efetivamente conseguir aceder a elas e com que celeridade.

Como é que os vossos associados têm encarado o tema?

Acho que as pessoas, neste momento, estão mais preocupadas com o plano pessoal e de saúde do que com o profissional. Os efeitos far-se-ão sentir mais para a frente.

Tomou posse há menos de um mês e anunciou, então, a intenção de voltar a fazer da ANJE um hub de referência do empreendedorismo em Portugal. Como?

A ANJE nasceu, há mais de 30 anos, e tinha na sua génese o apoio aos jovens empresários. Depois, começa a fazer o Portugal Fashion e, algures no tempo, ficou quase resumida a isso. A direção passada, que eu já integrava, apresentou uma estratégia, que vamos executar, assente em três pontos: a aposta no empreendedorismo low tech, o apoio para a transição digital e a capacitação dos empresários, através da ANJE Business School. Não sei se vai ser esse o nome, apenas que será uma escola de negócios.

Vai nascer quando?

É nossa intenção que seja lançada durante o nosso mandato, quando não sei. Estamos numa fase muito inicial, com reuniões com alguns parceiros.

Vai funcionar no Porto ou também em Lisboa?

Não queremos um espaço físico com uma escola de negócios tradicional, queremos ter os meios para capacitar os jovens empresários em todo o país.

A ideia será fazer uma parceria com alguma escola de negócios?

Com uma ou várias. Nacionais ou internacionais. Estamos a trabalhar nisso.

Porquê esta aposta no low tech?

Porque há muita gente a fazer coisas muito bem feitas no apoio às startups de base tecnológica, mas há um vazio no apoio aos empresários nos setores mais tradicionais. Falamos na moda, mas também restauração, turismo, ourivesaria, calçado da indústria mais tradicional. Sentimos que há aí muito para fazer. Há muita gente com excelentes ideias, mas que tem dificuldades em concretizá-las num plano de negócios. Precisamos de as capacitar de modo a saberem até como podem chegar aos apoios.

Os apoios ao empreendedorismo em Portugal são os adequados?

O acesso ao capital é difícil. A banca não está muito preparada para apoiar os jovens empresários, exige sempre três anos de IES (informação empresarial simplificada) e coisas desse género. Os fundos estruturais existem mas são sempre muito burocráticos. O que nós queremos é ajudar as pessoas a pensarem o seu negócio, a delineá-lo mentalmente, independentemente de haver linhas de apoio ou não.

Para as tecnológicas há os business angels, como convencê-los a investir no low tech?

Temos de criar projetos sólidos de raiz, dar-lhes as ferramentas, tudo o que foi feito no tecnológico. Ensiná-los a fazer um business plan, um pitch, a serem melhores gestores e, aí sim, as coisas vão aparecer. Claro que os apoios são sempre bem-vindos, mas acredito que a capacitação dos empresários é o mais importante nesta fase. Há muitas empresas familiares a fazer a transição geracional e queremos aproveitar essa nova geração para os ajudar a fazer a transformação digital. Quem não o fizer vai ter muita dificuldade em sobreviver.

Há dias, o primeiro-ministro pedia salários mais altos para evitar a fuga de cérebros. Concorda?

É um caminho que tem de ser feito, de forma bem pensada e estruturada.

Já a CGTP veio dizer que espera que, a curto prazo, o salário mínimo seja de 850€. É exequível?

Qual é o curto prazo? Se for daqui a meio ano, não, não é. Se for daqui a cinco… A verdade é que se estivéssemos a ter esta conversa há duas semanas, provavelmente as minhas respostas seriam diferentes.

Falar então do peso dos impostos também é extemporâneo…

A carga fiscal é alta e claro que se gostaria que o Governo tentasse aliviá-la, principalmente para jovens que estão a começar a construir uma empresa de raiz. Mas, nesta fase, é mais importante concentrarmos esforços na situação atual [do Covid-19] porque as empresas vão precisar de apoio.

Perfil: O engenheiro que trocou as máquinas pelas pessoas

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica, a previsibilidade das máquinas levou o coordenador da divisão de energia da Mota-Engil a trocar a estabilidade do trabalho por conta de outrem pelo desafio do empreendedorismo. Com a NY Sliders prosseguiu o ramo familiar da restauração, projeto de êxito mas que, com a expansão, desmoronou. Foi essa a sua “escola empresarial”, uma experiência “muito dura”, mas que lhe permite dizer que é, “seguramente, melhor empresário hoje do que era há cinco anos”. Lançou, entretanto, a My’Kai Poké Bowls e é diretor executivo da Psicoespaço, uma rede de oito clínicas fundada pela sua mãe. O desporto, e em especial a corrida e o padbol, são os seus hobbies favoritos.