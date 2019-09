Algarve de olhos postos no turismo de saúde e bem-estar

O Algarve é tipicamente conhecido como um destino de sol e praia. As condições naturais propiciam este tipo de turismo, mas não só. As viagens de saúde e bem-estar estão a ganhar peso na região, ajudando assim a combater um dos desafios que o Algarve enfrenta: a sazonalidade.

“O Algarve é uma das regiões mais ricas de Portugal em termos de biodiversidade e cultura (incluindo artesanato e gastronomia). Tem uma paisagem diversificada e, devido à sua área relativamente pequena, os visitantes podem entrar em contacto com tudo o que a região tem para oferecer com facilidade”, diz ao Dinheiro Vivo, Jorge Cabeço, da organização Algarve Tourism Conference, que decorre esta sexta-feira, 27 de setembro, no Algarve.

“O Algarve posiciona-se agora de forma estruturada e sistematizada no fenómeno do turismo de saúde e bem-estar, devido às vantagens naturais de um clima excecional, com mais de 300 dias de sol por ano, uma cultura rica e diversificada, combinados com dois fatores igualmente importantes: segurança e hospitalidade”.

Bruno Silvério, diretor de marketing e comunicação do grupo United Investments Portugal, diz ao Dinheiro Vivo que a aposta na marca Serenity Spa [presente no Pine Cliffs Resort e Sheraton Cascais Resort] tem sido “é a bandeira do grupo para fazer face a esse tipo de oferta”.

“O cliente tipo que prefere o turismo de saúde e bem-estar privilegia essencialmente as épocas mais calmas (tradicionalmente as épocas baixas para nós), tornando o Algarve um destino muito apetecível nessa altura. Durante esse período, no Algarve as condições meteorológicas são mais amenas e, por conseguinte, mais propícias à prática deste tipo de turismo; as áreas estão menos povoadas, logo a experiência torna-se ainda mais exclusiva e especial; tendo em conta que a ocupação baixa, as equipas operacionais conseguem dedicar-se de forma ultra personalizada aos clientes”, acrescenta.

Há estimativas que sugerem que mercado global de turismo médico atinja 46,6 mil milhões de dólares até 2021. E, com o envelhecimento da população, Jorge Cabeço acredita que “os ativos naturais do Algarve são o ambiente perfeito para tirar partido destas macro tendências globais” até porque “existe uma grande preocupação com a sustentabilidade por parte de todos os stakeholders turísticos”.

Ainda sobre as perspetivas de futuro, o responsável de marketing da United Investments Portugal nota que os dados do Global Wellness Institute indicam que “o turismo de saúde e bem-estar está a crescer duas vezes mais rápido que o setor do turismo em geral. A Europa, é o continente responsável pelo maior número de viagens de bem-estar, mas é na América do Norte onde o gasto per capita é maior, representando mais de um terço do total mundial. Portugal segue inevitavelmente esta tendência de crescimento, pelo que estamos muito expectantes e na vanguarda”.