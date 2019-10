Algarve é o melhor destino de golfe do mundo para 2020

A Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe (IAGTO) escolheu o Algarve como “melhor destino de golfe do mundo para 2020”, distinção que o presidente do Turismo do Algarve atribuiu à qualidade dos 40 campos da região.

“O Algarve é não só um local de passagem obrigatória para o golfista amador, como tem atraído os melhores profissionais mundiais, fruto da diversidade e reconhecida qualidade dos 40 campos de golfe e da já célebre hospitalidade e profissionalismo dos agentes da região”, congratulou-se o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes.

Citado num comunicado da Associação de Turismo do Algarve (ATA), João Fernandes considerou que “os dias de golfe no Algarve perduram na memória dos golfistas, mesmo depois do fim das suas férias”, por a região oferecer também aos visitantes, apontou, “história, tradição, bom clima, natureza, boa gastronomia”.

“E [o Algarve] é também algo que não se explica… Só visitando! Por isso, esperamos receber os amantes da modalidade muito em breve! Convidamos todos a conhecerem o Algarve já na próxima semana, em que se realizará o Portugal Masters 2019 (prova do European Tour), que este ano decorre de 23 a 27 de Outubro, em Vilamoura”, apelou o presidente da Região de Turismo do Algarve.

A ATA esclareceu que a escolha do Algarve como melhor destino de golfe para 2020 foi feita pela IAGTO, “que representa a indústria do turismo de golfe a nível global, no âmbito da 20.ª edição dos IAGTO Awards”, numa “votação que contou com a participação de mais de 700 operadores turísticos, especializados nesta indústria e oriundos de mais de 60 países”.

“O Algarve destacou-se como favorito no que toca à oferta da melhor experiência para os turistas que praticam esta modalidade, vencendo uma série de outros destinos de golfe de classe mundial”, acrescentou a ATA, sublinhando que esta é “a terceira vez que o Algarve é distinguido pela IAGTO”, depois de a região ter conquistado o título de melhor destino de golfe da Europa em 2006 e 2014.

A ATA salientou que “o Algarve volta a reunir a preferência dos operadores especializados, mas agora a nível global”, devido a factores como “a qualidade e a diversidade das infra-estruturas que o Algarve oferece para a prática de golfe, a facilidade de acesso ao destino através da existência de ligações frequentes com o aeroporto de Faro e a relação custo/benefício”.

“A estes juntam-se outros argumentos como a ampla selecção de opções de alojamento, a beleza natural da região, o bom clima que permite jogar golfe ao longo de todo o ano e ainda a enorme variedade de atracções e motivações adicionais que permitem enriquecer a estadia dos jogadores que visitam a região, na companhia de família e amigos”, acrescentou.

Também citado no comunicado da ATA, o presidente da IAGTO, Peter Walton, considerou que “o Algarve sempre colocou a experiência dos visitantes de golfe no topo da sua agenda” e aproveitou a oportunidade para “felicitar todos os campos de golfe, hotéis e fornecedores de serviços na área do turismo de golfe da região” pela distinção, que qualificou como uma “conquista extraordinária”.

Na gala, foram também distinguidos o The Oitavos (melhor experiência hoteleira em Portugal) e Monte Rei Golf & Country Club (melhor experiência de golfe em Portugal). Entre os principais premiados, o Cambodja foi declarado o destino de golfe a descobrir em 2020 – a lista completa de premiados poderá ser consultada no site dos IAGTO Awards.