Algarve exige “medidas implacáveis” no combate ao vírus

O Algarve exige que sejam aplicadas “medidas implacáveis” no combate ao surto do novo coronavírus. Um inquérito de opinião promovido pela AlgFuturo – União Empresarial do Algarve revelou que 81% dos inquiridos reclama medidas mais radicais do que as que estão a ser tomadas “para travar o vírus na região e evitar a contaminação de fora para dentro, em defesa da saúde, empresas, emprego e boa imagem do destino Algarve”.

Dentro das medidas que ainda não estão no terreno a nível regional e nacional, os inquiridos reclamam controlos rigorosos nos transportes rodoviários e ferroviários, desinfeção das paragens dos autocarros, atendimento dos passageiros no aeroporto pelos funcionários das companhias aéreas com uso de luvas e máscaras, interdição do caravanismo, menos pessoas nos supermercados, controlo da distância a manter entre pessoas, adequada informação às populações mais isoladas.

A região reivindica ainda a instalação de um hospital de campanha, quarentena obrigatório do país por 15 dias, zonas de quarentena assistida em isolamento em alojamento hoteleiro preparado e medidores de temperatura em espaços públicos.

Por último, exige uma fiscalização efetiva da obediência às medidas e multas pesadas para os incumpridores.