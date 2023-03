Algarve pede que TAP priorize aposta na região

João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve (Foto André Vidigal / Global Imagens) © André Vidigal / Global Imagens

O apontar de dedo ao desinvestimento da TAP no Algarve não é novidade. Com uma quota de apenas 3% no aeroporto de Faro - que subiu para 5% no último trimestre de 2022 - a transportadora de bandeira aparece em sexto lugar no top 10 das maiores companhias a operar em Faro, uma subida de três posições em comparação com o trimestre anterior. A empresa pública repôs, para a época de verão, a quarta ligação entre o aeroporto Gago Coutinho e a Portela, recuperando desta forma a oferta pré-pandemia na região.



Para o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), esta é uma aposta "insuficiente". João Fernandes revela que propôs à administração da TAP o incremento da oferta para as cinco ligações durante a época alta e quatro no inverno. "Propusemos aumentar as ligações reduzindo a dimensão das aeronaves, melhorando, desta forma, a conectividade e a competitividade com outros pontos", explica.



O presidente defende que com aviões mais pequenos a companhia veria os custos cair devido ao gasto inferior com combustível, à redução das taxas aeroportuárias e à menor necessidade de tripulação. "A nossa proposta foi ajustada ao facto de a TAP optar por um modelo de hub and spoke. A principal região turística do país tem de beneficiar desse hub", acredita.



João Fernandes defende que esta estratégia permitiria ao Algarve beneficiar da conexão a mercados não europeus, como o Brasil ou os Estados Unidos - que cresceu 30% no Algarve em 2022. Numa análise mais lata, o presidente refere que os turistas norte-americanos cresceram 210% na região entre 2014 e 2019. No mesmo período, o mercado brasileiro disparou 332% e o Canadá 154%.



Por isso mesmo, o reforço da aposta entre a capital e o Algarve é fundamental para aproveitar o crescimentos destes fluxos numa época de recuperação. "Um turista que chegue a Lisboa e queira ir para o Algarve tem de esperar quatro horas pelo voo de ligação. Se optar pela via rodoviária são duas horas e meia, não faz sentido", lamenta.



Da parte da TAP diz ainda não ter "recebido nenhuma resposta" à proposta. "A TAP tem limitações no seu plano de reestruturação, que compreendemos, mas estamos a propor soluções e medidas muito razoáveis. Não estamos a exigir aquilo que a companhia não possa praticar e gostaríamos de ver atendidas estas pretensões que são muito realistas", apela, exemplificando: "Temos ligações a outros hubs como Madrid, Barcelona, Frankfurt, Londres ou Amesterdão. A TAP também poderia encontrar uma solução, sem desvirtuar o seu modelo, e servir esta região que é portuguesa e também é contribuinte".



Com a privatização na agenda dos próximos meses, e com um novo presidente executivo a iniciar funções em abril, há esperança de uma mudança na forma como a empresa olha para o sul do país. "Desejo o melhor futuro possível à TAP, mas espero que este passe por uma contribuição para o Algarve".



Aeroporto de Faro com mais 335 mil lugares

O recorde de passageiros no aeroporto de Faro, que cresce desde outubro, aliado às reservas robustas dão fôlego às perspetivas de um ano que se espera histórico para o turismo na região. Depois de ultrapassar, no ano passado, as receitas pré-pandemia (1,23 mil milhões de euros em proveitos totais) em 15%, o otimismo traça o cenário dos próximos meses. E a operação da época alta está já afinada com uma oferta de mais 335 mil lugares, seis novas rotas que ligarão o aeroporto de Faro a cidades da Europa e o reforço de 12 frequências.



Ryanair, easyJet, Transavia ou a espanhola Volotea são exemplos de companhias que reforçam a aposta no destino português. A Ryanair irá basear mais dois aviões no aeroporto de Faro, aumentando a frota para 10 aeronaves, o que permitirá à low cost oferecer mais sete novos serviços e 47 rotas. Já a easyJet irá operar 21 rotas, com quatro aviões.



No total, o aeroporto de Faro terá, neste verão, uma oferta para 73 destinos (acima dos 56 destinos oferecidos em 2019), 81 rotas (91 em 2019) e 752 frequências semanais. Para o presidente da RTA, "estão alinhados todos os indicadores para um bom ano na procura e nas receitas".



Estangeiros regressam e portugueses apostam na época baixa

Janeiro ficou marcado pela retoma dos turistas estrangeiros, responsáveis por 443 110 dormidas na região, um crescimento de 73% face a 2022. "Os mercados externos estão a olhar para nós, apesar dos preços praticados, como a melhor escolha value for money quando comparado com os destinos do sul de Espanha, França, Itália ou Grécia, concorrentes diretos do Algarve", diz.



Já no que respeita aos turistas portugueses, João Fernandes atesta que o interesse está a crescer pelos meses de inverno e que, apesar da possível ameaça devido a uma quebra do poder de compra embalado pela inflação, o mercado nacional não deixará de rumar à região optando, antes, por encurtar a visita. "Os portugueses descobriram o Algarve na época baixa. Na Páscoa e na Passagem de Ano, a maior procura é sempre nacional. Os portugueses começaram a olhar fora das épocas tradicionais, a reduzir o tempo de permanência na região, por uma questao económica, Independentemente de reduzirem a estada, não deixam de vir, ficam menos tempo", detalha.



Fazer turismo na região será mais caro este ano e os preços aumentarão em linha com a inflação o que permitirá, também, "acomodar o aumento dos custos das empresas" que estão a pagar mais caro pelos produtos inerentes à atividade bem como "a subir salários acima da inflação".



"A saúde financeira das empresas tem permitido aumentar remunerações e fazer contratações mais cedo", explica. Para João Fernandes, este será um ano "exigente" devido também ao pagamento dos empréstimos contraídos na pandemia. E, apesar do cenário risonho, o responsável prefere manter um otmismo cauteloso. "Devemos lembrar-nos que há cada vez mais tensões sociais na Europa e nao sao raras anúncios de greve companhias aéreas, aeroportos e temos de estar atentos a realidade que num pico de procura inviabilizar a procura que esperávamos".