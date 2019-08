Algarve prestes a tornar-se na”Meca” dos viajantes de saúde e bem-estar

A 27 de setembro, o Hilton Vilamoura Resort acolhe a Conferência de Turismo no Algarve 2019, entre as 9:00 e as 17:00 horas. O evento contará com a presença de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), e Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR – Algarve).

A marcar presença estarão também entidades como a GSI Health & Welness Exchange, Revive Clinic Algarve, Grupo HPA Saúde, Longevity, Vale do Lobo, ASPA e o Pine Cliffs Resort/UIP.

“O Algarve está à beira de uma transformação ligada à rápida expansão da indústria do turismo da saúde e bem-estar”, afirmou Andrew Coutts, CEO da ILM Tourism & Hospitality Real Estate Group Portugal, uma das entidades organizadoras do encontro, em nota de imprensa. “A Europa está, atualmente, no topo da procura como destino mais popular para as viagens de saúde e bem-estar, o que é uma notícia fantástica para o Algarve. A nossa região está numa posição privilegiada, beneficiando de ativos naturais com fortes cadeias de fornecimento de produtos e serviços de suporte potencial em áreas como a tecnologia, sustentabilidade e inovação. A Região tem todos os ingredientes para se tornar a “Meca” para os viajantes de saúde e bem-estar em todo o mundo. No entanto, o ónus está agora no mercado local para trabalhar em conjunto e aproveitar a oportunidade, criando um plano robusto para os anos que virão.”

“Todos os anos, os viajantes de saúde e bem-estar gastam mais de 600 mil milhões de euros em todo o mundo”, disse Andrew Coutts. “À medida que mais consumidores incorporam o bem-estar nos seus estilos de vida, mais oportunidades existirão para todas as empresas capturarem uma parte do que esses turistas de alto valor podem gastar na região”.

A conferência abordará especificamente os aspetos da procura dos mercados de turismo emergentes, incluindo as tendências atuais, estudos de caso, potenciais fontes de mercado e o comportamento dos novos consumidores. Um painel rotativo dos principais líderes de turismo e viagens, marketeers, especialistas em tecnologia, operadores de alojamento turístico, operadores imobiliários, hotéis, resorts e promotores imobiliários irá rever as oportunidades relacionadas com o negócio, do lado da oferta no Algarve.

“Queremos que a indústria trabalhe mais coletivamente com uma visão ambiciosa e progressiva, mostrando que a nossa região oferece muito mais do que apenas sol, praias e golfe. Uma das formas de conseguir isso é aumentar a nossa capacidade de networking, onde eventos como a Conferência de Turismo no Algarve provam ser inestimáveis”, apontou João Fernandes, presidente da RTA.

A Global Wellness Institute prevê que as viagens de turismo e bem-estar aumentem 8% ao ano.