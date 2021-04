Algarve sofre com a ausência de turistas que sustentam a economia

A região algarvia, cuja economia gira quase toda à volta do turismo, é das que mais sente a crise trazida pela pandemia de covid-19. "A situação é muito dura e os números do desemprego não deixam ter outra leitura", diz João Fernandes, presidente da Associação de Turismo do Algarve. O Dinheiro Vivo andou pela região, vazia de visitantes, e falou com a população sobre as dificuldades vividas.

Com as medidas de confinamento impostas atualmente, nomeadamente com o fecho das fronteiras e a proibição de circulação entre concelhos, "a Páscoa é, neste momento, um período com uma atividade praticamente inexistente", começa por declarar João Fernandes, o presidente do Associação de Turismo do Algarve (ATA).

Muito marcada, em anos anteriores, "pelo mercado nacional e espanhol, onde o Algarve chegava a receber quase um milhão de visitantes", esta é, por força das imposições, uma realidade que não se verifica agora. No entanto, a expectativa atual é que, "já em abril abra a fronteira com Espanha". Recordando que, no ano passado esta só abriu no início do verão, João Fernandes afirma que "há aqui uma oportunidade de começar a trabalhar mais cedo com este mercado".

O Algarve está irreconhecível e os números refletem esta nova realidade. De acordo com os dados do INE, fevereiro foi o terceiro mês com a maior redução do número de dormidas, sendo que, este foi apenas ultrapassado pelos meses de abril e maio de 2020, com -97,4% e -95,8% respetivamente.

Ainda referente ao segundo mês do ano, as dormidas de residentes diminuíram 74,8% (-61,0% em janeiro) e as de não residentes recuaram 94,4% (-87,2% no mês anterior). No que à região do Algarve diz respeito, esta foi a que, no conjunto dos primeiros dois meses do ano, apresentou a maior queda - menos 87,6%.

Com uma economia muito dependente do turismo, os efeitos são alarmantes para todos dele dependem para subsistir, numa região que apresenta poucas alternativas profissionais.

Reconhecendo toda a fragilidade da restauração, João Fernandes relembra que há atividades que se encontram totalmente paradas há mais de um ano, como é o caso dos bares, discotecas, eventos de animação turística ou qualquer outra atividade que seja "de grupo" ou que dependa de um mercado externo.

"Se o alojamento e a restauração foram muito afetados? Claro que sim. Agora, há atividades que, infelizmente, sofreram muito mais porque, por imposição legal, estão completamente fechados há mais de um ano. Há registos mesmo muito difíceis", nota.

Com o verão de 2020 a representar uma "procura razoável dentro das possibilidades", o impacto em diversas atividades poderia ter sido ainda mais negativo.

"Todos foram muito afetados, mas dentro do setor do turismo, as atividades que envolvem dinâmicas de grupo, que estão pensadas para o mercado externo, que não se conseguiram adaptar ao mercado nacional ou que se realizam em espaços fechados, foram as que sofreram mais", afirma.

O presidente da ATA considera que o golfe é um caso "paradigmático", uma vez que a grande procura da atividade, em Portugal, é por parte de turistas que provêm do Reino Unido e da Alemanha, dois países que limitaram bastante os corredores aéreos.

A acrescentar, "o golfe tem um período de atividade muito específico, a primeira fase é de março a maio, e a segunda é de setembro a novembro".João Fernandes relembra que "a primeira época foi passada em confinamento, e a segunda não tinha os dois públicos mais importantes", sublinhado que, por consequência, "foi das atividades mais afetadas".

"A situação é muito dura e os números do desemprego não deixam ter outra leitura", garante. "Estes traduzem bem o impacto que a pandemia teve na região, é a pior do país, agora, em termos de recuperação, a expectativa é que, com o plano de vacinação e com medidas menos restritivas, progressivamente, se vá restabelecendo a procura".

No entanto, João Fernandes faz ainda questão de lembrar que "todas as projeções apontam para que, não antes de 2023, se possa estar ao nível de 2019. Portanto esta recuperação progressiva vai ter que ser sempre acompanhada por medidas de apoio às empresas, e é extremamente importante que estas medidas não caiam porque há procura".

Tavira - Mercado Municipal

Ana Luísa Santana Valente, nascida e criada na cidade de Tavira, vê aos 59 anos uma das maiores crises a afetar o negócio de venda de peixe que gere sozinha no mercado municipal há mais de 10 anos. Com um negócio familiar e a trabalhar por conta própria, confessa que a quebra é notória. "Vem muito menos gente e sente-se mesmo que as pessoas têm muita dificuldade", afirma.

Tavira, 25/02/2021 - Reportagem sobre turismo no Algarve, durante a pandemia. Ana Luísa Santana Valente; (André Vidigal / Global Imagens) © André Vidigal / Global Imagens

Se o verão de 2020 e a reabertura do comércio e da restauração trouxeram alguma esperança para todos aqueles que, direta ou indiretamente, dependem destes setores para subsistir, a queda que se seguiu foi ainda mais drástica.

Depois dos investimentos e esforços de forma a garantir e provisionar todas as normas de segurança exigidas, as novas medidas vieram ditar, mais uma vez, o encerramento dos espaços.

Para a região do Algarve o impacto não podia ter sido mais negativo - não só para os que veem os seus estabelecimentos fechados, mas para todos os que, como é também o caso de Ana Luísa Valente e de tantos outros, sofrem com esse encerramento.

Fernandina Antunes, de 58 anos, também comerciante de frutas e legumes no mercado de Tavira faz questão de sublinhar o quanto a pandemia da covid-19 veio fragilizar o negócio e afirma: "perdi muito com o fecho dos restaurantes, tive de baixar muito os preços".

Tavira, 25/02/2021 - Reportagem sobre turismo no Algarve, durante a pandemia. Fernandina Rodrigues; (André Vidigal / Global Imagens) © André Vidigal / Global Imagens

A confirmar uma tendência que era já antecipada, Ana Luísa Valente reforça ainda que este foi um dos fatores que se mostrou crucial. "O fecho dos restaurantes afetou fortemente as vendas. Relativamente aos preços, não pude baixar nada porque os preços de quem compramos também não baixaram."

"Eu sou sozinha a gerir isto, é complicadíssimo."

A acrescentar a este que é o principal negócio da comerciante de 59 anos, Ana Luísa conta ainda ao Dinheiro Vivo que tem outra ocupação, e que nem esta escapou aos efeitos colaterais da pandemia. "Para além deste trabalho ainda faço limpeza em muitos particulares, fazia em vários sítios e tinha muitas casas de férias que tomava conta". Motivada também por questões pessoais, a comerciante explica que atualmente tem a seu encargo "apenas duas casas e uns escritórios".

"Também aqui houve muitas quebras, houve muita gente a vender as casas de férias quando começou a pandemia e, mesmo as do dia-a-dia que passam agora muito tempo em casa, já não precisam."

Com a chegada da Páscoa e a aproximação do verão, a época alta da região, o futuro não parece mais promissor. "Não estou a perspetivar um futuro risonho, mas acho que se devia ouvir mais o "Zé povinho", afirma Ana Luísa.

Baixa de Faro

Capital da região algarvia e o ponto de entrada mais direto para o sul de Portugal através do aeroporto, as ruas emblemáticas da baixa de Faro encontram-se agora praticamente desertas. Quem vê o Algarve nestes dias sente estranheza e um silêncio que se pode mesmo caracterizar como perturbador.

Marina de Vilamoura

Conhecida pela modernidade, pelo turismo internacional e pela animação, a primeira e a maior marina de Portugal vive um dos períodos mais amargos em termos de comércio e restauração.

As famosas esplanadas que, por esta altura já se esperavam cheias estão, pelo contrário, mais vazias do que nunca. Com um sentimento de abandono, a marina de Vilamoura que sempre pareceu pequena para a multiplicidade de nacionalidades vê-se agora ansiosa para voltar a acolher todos aqueles que habitualmente lhe dão vida.

Portimão - Praia da Rocha

Em Portimão, o cenário é ainda mais devastador. A Praia da Rocha, uma das mais emblemáticas praias da região algarvia, vive agora tempos nunca esperados. A pandemia veio enaltecer o vasto e espaçoso areal que se estende por mais de um quilómetro e que se encontra agora vazio. Os largos passadiços de madeira que o acompanham, e ao longo do qual se multiplicam vários negócios, estão igualmente entregues à imensidão do nada.

Na avenida superior, que alcança uma vista panorâmica sobre toda esta paisagem, o cenário repete-se. O comércio local e a restauração que viveram, em tempos, anos de glória, encontram-se, na sua grande maioria, encerrados.

No centro de uma avenida de portas fechadas, a esperança de quem lá continua é cada vez menor e as perspetivas de melhores dias ficam para "depois do confinamento", diz Catarina Valuyeva, 49 anos, gerente de um snack-bar local.

Portimão, 25/02/2021 - Reportagem sobre turismo no Algarve, durante a pandemia. Catarina Valuyeva; (André Vidigal / Global Imagens) © André Vidigal / Global Imagens

À frente do negócio há cerca de duas décadas, Catarina refere que "esta é a pior altura de sempre". "Eu acho que, na Praia da Rocha, sou o único estabelecimento aberto", confessa. A funcionar em serviço de take-away admite que nem assim compensa. "Não há pessoas. Há muitos dias que saio daqui a zeros, nem jornais vendo".

Atualmente sozinha, viu-se obrigada a dispensar, em setembro, todos os funcionários. "Eu estou aqui porque em casa não faço nada, eu sou gerente, não tenho direito a fundo desemprego, só tenho o apoio da quebra de faturação."

Sem pagar renda desde julho "por acordo com o senhorio que percebe a situação e é acessível a esse ponto", conta que, ainda assim, não só terá, como faz questão de pagar tudo o que ficou para trás.

A Páscoa era quando se começavam a sentir os primeiros sinais de enchentes futuras. "Abrir compensa sempre. Eu tenho as despesas na mesma, portanto, compensa sempre."

Quanto às alternativas e às ajudas, estas teimam em não aparecer. "Para mim o lay-off foi a maior asneira que eu fiz. Tirou-me muito dinheiro, foi brutal." Com um claro desânimo, afirm que, "só compensa para as grandes empresas, para os pequenos não. Isto não é para os pequenos. Esqueceram-se completamente das microempresas".

E como se vive no Algarve?

Com ou sem turismo, os testemunhos convergem na certeza de que em termos de custo de vida, tudo se mantém. "Os preços não desceram, principalmente no que respeita às compras do dia-a-dia", afirma Ana Luísa Valente.

Já Catarina Valuyeva conta ao Dinheiro Vivo que, em Portimão, a inflação dos preços no aluguer de alojamento é cada vez mais notória. "Os empregados que tinha aqui têm todos apartamentos alugados e os preços subiram drasticamente. Não sei de onde é que as pessoas tiram estes preços. É impossível simplesmente, aqui os preços são terríveis."

Uma luz ao fundo do túnel?

O futuro é incerto e a esperança por dias melhores é notoriamente mais escassa. Cada renovação do Estado de Emergência é mais uma derrota para todos os que veem os seus esforços resumidos a muito pouco. "Ainda há muita gente que não pensa nem nunca há de pensar nos outros e nós é que vamos sofrendo", desabafa a comerciante tavirense. No entanto, o espírito de solidariedade de Ana Luísa não deixa de falar mais alto e confessa que faz o que pode para ajudar quem mais precisa. "Tudo o que não vendo não se desperdiça. Dou sempre a alguém que sei que precisa, conhecidos, vizinhos. Nada vai para o lixo".

Ainda assim, o instinto de subsistência e perseverança mantém-se. "Estamos cá a espera. Se eu fechar isto e sair daqui não tenho sítio para onde ir trabalhar, retiraram daqui tudo, não há limpezas, não há fábricas, não há opções", ressalva a gerente portimonense.

A evolução da atual situação avizinha-se ainda incerta. No entanto, ainda que o desconfinamento esteja a ser feito a "conta-gotas", traz um sentimento de esperança ao sul do país.