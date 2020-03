Algarve suspende taxa turística. Turismo aplaude

A Comunidade Intermunicipal do Algarve suspendeu a aplicação da taxa turística municipal, bem como o deferimento e isenção de outras taxas e pagamentos de serviços quer a famílias quer a empresas.

Em relação à suspensão da taxa turística, o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) e da Associação Turismo do Algarve (ATA), João Fernandes, “saúda” esta decisão e defende que “neste momento, assegurar a saúde pública e o bem-estar das pessoas na região, tanto dos residentes como dos visitantes, é a missão primeira de todos. Mas não podemos descurar a competitividade futura da nossa economia. São as empresas que geram e que continuarão a gerar a riqueza e o emprego na região”.

“Face ao árduo período que as diferentes atividades turísticas atravessam, nomeadamente o alojamento, todos os sinais positivos são importantes passos para uma retoma, pelo que o Turismo do Algarve aplaude a decisão dos autarcas algarvios”, acrescenta.

Por exemplo, Faro – que pertence à Comunidade – começou a cobrar esta taxa a 1 de março – de 1,5 euros por dormida -, e tinha a expectativa de arrecadar 500 mil euros em 2020.