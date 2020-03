Aliança de Castelo Branco critica descontos para portagens nas ex-Scut

A distrital de Castelo Branco do partido Aliança criticou, nesta terça-feira, a tabela anunciada para as portagens das autoestradas do interior, já que os “descontos de quantidade” não servem as populações.

“A A23, para além da necessidade de outras vias, é a nossa via de ligação à saúde, à educação e ao trabalho. Não podemos aceitar a tabela agora proposta pelo governo que prevê descontos de quantidade, por entendermos que não serve as populações do interior do país”, refere, em comunicado, a distrital de Castelo Branco do Aliança.

O partido realça que sempre defendeu a isenção de portagens para os residentes no distrito de Castelo Branco, considerando-a como “uma medida de elementar justiça” em contraposição com as recentes tabelas dos passes sociais para as grandes áreas metropolitanas.

Os responsáveis distritais do Aliança estendem ainda as críticas às restantes propostas governativas apresentadas para as regiões do interior do país: “O resultado não é mais do que uma mera fragmentação de propostas assentes em nada”.

Adiantam que as medidas apresentadas para valorização do interior retratam um profundo desconhecimento do país real.

“O estado a que o interior do país chegou, por via da desvalorização deste território pelos vários governos, é uma ferida profunda que não se cura com pensos rápidos”, sustentam.

A distrital do Aliança aponta ainda o dedo à atual ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que veio anunciar estes pacotes de medidas: “É a mesma pessoa que há cinco meses tinha escrito que coesão territorial significa gerir o declínio, e, portanto, significa assumir que há partes do nosso território onde não vai ser possível recuperar população e atividade económica”.

Por último, entendem que as previsões de criação de 424 empregos nos territórios de baixa densidade, através da captação de investimento, para o qual está destinada a verba de 76 milhões de euros, “é o mesmo que dar um comprimido de paracetamol a quem está contagiado com um vírus”.