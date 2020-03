“Alimentação nunca será produto de luxo para ser taxado a 23%”

Escreveram uma carta aberta ao ministro das Finanças, porque não concordam que um mesmo alimento no supermercado pague 6% de IVA, no restaurante 13% e se for levado para casa, pague 23%. A Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares (ANCIPA) e a Associação da Indústria Alimentar pelo Frio (ALIF) não tiveram resposta à missiva dirigida a Mário Centeno no início do mês, mas consideram que com a pandemia de Covid-19, faz agora mais sentido do que nunca taxar os alimentos à mesma taxa, 13%.

“A alimentação, seja ela qualquer for, nunca será um produto de luxo, para ser taxado a 23%. Hoje, mais do que nunca, uma grande parte dos portugueses está fechado em casa. Se há uns que sabem cozinhar, muitos não sabem e optam por refeições com alguma preparação. Quando temos pão congelado e pastéis de bacalhau taxados a 23%, algo carece de ser alterado. A ANCIPA/ALIF não pede que taxem toda a alimentação com 6%, mas parece-lhe bastante razoável que os alimentos, não incluídos nesta taxa, possam, todos, sem exceção, pagar o IVA intermédio, 13%, igual à taxa da restauração”, adianta ao Dinheiro Vivo Manuel Tarré, presidente da Ancipa.

A associação diz que a redução do IVA para as refeições levadas para casa e para alguns produtos comprados nos supermercados, como alimentos congelados e refeições cozinhadas, que só pagam 13% de IVA quando consumidos nos restaurantes “seria um grande passo para um equilíbrio sensato na indústria alimentar e uma poupança significativa para os portugueses em tempo de crise”, sublinha Manuel Tarré, que é também dono da Gelpeixe, empresa de produtos ultracongelados.

Por exemplo, o peixe, se for vendido fresco no mercado ou no supermercado paga 6% de IVA; se for vendido cozinhado à mesa ou ao balcão de um snack-bar ou restaurante paga 13%; se for vendido no restaurante já cozinhado para levar para casa, ou congelado ou pré-cozinhado no supermercado, paga 23%.

Em comparação, sublinha a ANCIP/ALIF, a taxa máxima aplicada em Espanha é de 10% e em França de 5,5%.

Esta é uma questão que afeta diretamente o negócio de Manuel Tarré. Sobre a sua própria empresa, a Gelpeixe, o gestor diz que “as vendas têm estado estáveis, porque a redução de cerca de 80% na área da hotelaria e restauração, tem sido contrabalançada com mais pedidos dos supermercados e dos retalhistas alimentares de bairro”.

Além disso, assegura que “o abastecimento de matéria-prima tem estado normal”, mas lança o alerta: “não nos surpreenderá que dentro de semanas, face à procura extra que a crise trouxe, os preços não possam subir na origem”.