Alívio na pandemia pode dar folga de 4,4 mil milhões de euros ao défice deste ano

Rui Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O alívio na pandemia e, consequentemente, no custo público com as chamadas "medidas de política covid-19" deve permitir ao governo poupar mais de 4,4 mil milhões de euros este ano face às contas de 2021, indicou a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) numa análise à evolução orçamental de janeiro a abril medida em contabilidade pública, a que é usada pelas Finanças para apurar a execução orçamental.

O governo, através do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro das Finanças, Fernando Medina, tem puxado dos galões, dizendo que a execução das contas está a correr "bastante bem", com a despesa controlada e com a receita a evoluir a um ritmo acelerado, apesar da crise, da forte subida das taxas de juro e das crescentes perspetivas de recessão na Europa.

A unidade que presta apoio ao Parlamento neste tema das contas públicas explica uma parte do aparente sucesso em que confia o governo.

Em 2021, o governo terá gasto em termos líquidos em medidas covid (portanto despesa a mais e receita a menos) cerca de 5279 milhões de euros. Este ano, pelas contas do grupo de peritos coordenado por Rui Baleiras, a fatura com covid deve agravar o saldo orçamental em 875 milhões de euros.

É uma diferença monumental. Menos 4404 milhões de euros, uma quebra superior a 80% entre 2021 e o previsto para o final deste ano no Orçamento do Estado de 2022, entretanto aprovado.

Na análise à previsão mais recente do Ministério das Finanças para o conjunto do ano de 2022, a UTAO refere que esta "prevê uma redução significativa (face à execução de 2021) do esforço financeiro das Administrações Públicas portuguesas com as medidas destinadas ao combate à pandemia".

Mas, em compensação, as medidas do pacote "inflação e Ucrânia" devem agora "agravar mais o saldo global do que as medidas covid-19". A pandemia está a ser substituída pela guerra.

Mas há bónus este ano. A UTAO diz que o OE2022 prevê a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que aqui se "execute um montante muito expressivo de despesa e um impacto relativamente diminuto no saldo".

Menos pressão covid

"No conjunto do ano de 2022, as medidas de política covid-19 deverão agravar o saldo em 875 milhões de euros, via aumento da despesa efetiva (1113 milhões de euros) líquido das subvenções REACT (238 milhões de euros)", diz a UTAO.

"Esta previsão traduz uma redução muito significativa do esforço financeiro nacional com o financiamento destas medidas covid (-4404 milhões de euros) face ao apurado em 2021 (5279 milhões de euros), possibilitada pela expectativa de evolução favorável da situação epidemiológica", acrescenta.

Mais pressão inflacionista

Já as "medidas de política destinadas a"mitigar os efeitos da inflação na economia e a facilitar a integração socioeconómica dos migrantes ucranianos têm um impacto previsional no saldo global de -1125 milhões de euros".

Segundo a unidade, este impacto anual em 2022 está "repartido entre a quebra de receita resultante da redução de ISP e IVA (-647 milhões de euros) e o aumento da despesa com apoios às empresas (583 milhões de euros), transferências pontuais para as famílias mais carenciadas para assegurar a segurança alimentar no contexto do agravamento generalizado dos preços (55 milhões de euros) e apoio à integração dos refugiados do conflito (50 milhões de euros)".

(em atualização)