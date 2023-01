Alívio na retenção na fonte para salários até mil euros. Veja os acertos

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix © DR

O governo vai corrigir as tabelas de retenção na fonte de IRS, de modo a aliviar a carga fiscal para trabalhadores com salários até cerca de mil euros. Os acertos terão efeitos retroativos a 1 de janeiro e garantem um aumento de 25 euros acima do salário mínimo nacional líquido para um assistente técnico ou assistente operacional da Função Pública que esteja na sétima posição remuneratória, com um ordenado bruto de 861,23 euros.

As alterações foram anunciadas esta quarta-feira pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, no final de um reunião com a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP), afeta à UGT, que tinha alertado para determinadas injustiças fiscais nas posições remuneratórias mais baixas do Estado.

Tal como o Dinheiro Vivo avançou, as atuais tabelas de IRS iriam penalizar milhares de funcionários públicos, uma vez que o aumento salarial de 104,22 euros, aprovado pelo governo para este ano, iria ser absorvido pela retenção na fonte em sede de IRS que, somado aos descontos para a Caixa Geral de Aposentações ou Segurança Social e ADSE (subsistema de saúde da Função Pública), se iria traduzir numa valorização substancialmente inferior.

Por exemplo, um trabalhador que vá ganhar agora 861,23 euros brutos, na prática só irá ter um aumento real de 40 euros face aos 757 euros que recebia no ano passado. Feitas as contas, no final do mês leva para casa 650,23 euros, valor que fica um euro abaixo do salário mínimo nacional, de 651,15 euros, depois das contribuições e impostos.

Nuno Félix reconheceu a penalização fiscal denunciada pela FESAP e agora vai proceder a uma correção das tabelas. "Trata-se de um caso específico que diz respeito aos assistentes técnicos e assistentes operacionais da Função Pública que, estando na proximidade de posições nesta tabela, ainda que existisse um aumento do rendimento líquido face a 2022, existia também um aumento da retenção que agora será corrigido", afirmou o governante que deu razão à questão levantada pela estrutura sindical.

"Será um ajustamento ao conjunto dos primeiros escalões. Em termos práticos, para um assistente técnico que esteja na sétima posição traduzir-se-á num aumento do rendimento mensal disponível de cerca de 25 euros", acima do salário mínimo nacional líquido.

Isto significa que um trabalhador naquela posição, com um vencimento bruto de 861,23 euros terá, em termos líquidos, 675,23 euros e não, como agora, 650,23 euros. Ou seja, o aumento real será de 65 euros e não de 40 euros.

O secretário-geral da FESAP, José Abraão, congratulou-se com "a rápida resposta e a abertura do Ministério para a correção destas injustiças fiscais", afirmou, no final do encontro. E acrescentou: "Detetámos problemas na segunda, terceira e quarta posições da tabela de retenção e o ministro das Finanças disse que tínhamos razão e garantiu que as tabelas iam ser alteradas".

Os ajustes terão efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023, assegurou Nuno Félix. Contudo, "como neste mês as entidades públicas em regra já terão processados os vencimentos, as que tenham feito uma retenção superior àquela que esteja prevista nestas novas tabelas poderão devolver diretamente a diferença aos seus trabalhadores no processamento do salário seguinte", em fevereiro, explicou o secretário de Estado. Recorde-se que o pagamento dos ordenados na Administração Públicas realiza-se a partir do dia 20 de cada mês.

Nuno Félix sublinhou ainda que apesar destas alterações terem sido suscitadas "a propósito da questão específica dos assistentes técnicos e assistentes operacionais da Função Pública, ela reflete-se quer no setor público quer no setor privado".

Ao que o Dinheiro Vivo apurou, o alívio fiscal irá incidir entre o segundo e o quarto escalões, isto é, entre vencimento brutos de 766 euros e 964 euros. Os intervalos das remunerações mensais sobre os quais é aplicada a retenção também poderão ser alargados. Por exemplo o limite do quarto escalão (964 euros) poderá ir até cerca de mil euros.

Vejamos então um as mexidas na tabela de retenção para trabalhadores dependentes solteiros e sem filhos: rendimentos mensais brutos até 762 euros continuam isentos; ordenados entre 763 euros e 766 euros em vez de descontarem 2,5% passam a reter 2%; entre 767 euros e 787 euros a percentagem baixa de 4,9% para 4%; salários entre 788 euros e 851 euros irão reter 7% em vez de 7,8%; e a retenção para remunerações entre 852 euros e 964 euros baixa de 10% para 9%.

Estes não são ainda os valores definitivos. Nuno Félix afirmou que "os ajustes serão conhecidos na nova tabela de IRS quando for publicada em Diário da República".

Recorde-se, no entanto, que a partir do segundo semestre entra em vigor um novo modelo de tabelas de IRS, seguindo uma lógica de taxa marginal, em linha com os escalões que são considerados para a liquidação anual do imposto, o que levará a uma descida da retenção. "Em posições marginais, quando há um ganho, há um aumento da retenção e isso será resolvido no segundo semestre", frisou o governante.