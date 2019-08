Alívio no desemprego é o mais fraco desde o verão de 2013

A descida do desemprego, que dura há praticamente seis anos, parece estar cada vez perto de um ponto de viragem, de um fim de ciclo.

De acordo com cálculos do Dinheiro Vivo aos dados do mercado de trabalho corrigidos de sazonalidade, ontem publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o desemprego total terá descido 4,5% em julho (dado ainda provisório) face a igual mês do ano passado. Em junho, a descida homóloga (dado definitivo) foi de 4,6%.

Ambos os recuos são os mais fracos desde o verão de 2013, quando Portugal ainda estava numa grave crise económica e social, sob programa de ajustamento do governo PSD-CDS e da troika.

Ou seja, é preciso recuar até agosto e setembro de 2013 para se encontrarem descidas desta dimensão. Foi justamente nesta altura que o número de pessoas sem trabalho (que na altura eram perto de 900 mil) começou a diminuir. Em Portugal, o contingente de desempregados aumentou de forma consistente e persistente entre o final de 2008 e o verão de 2013.

Atualmente, os números são bem melhores, mas as perspetivas para a economia internacional e europeia têm vindo a degradar-se de forma notória, sobretudo em países como a Alemanha. O país, que é um dos maiores parceiros económicos de Portugal, está à beira da recessão, o que terá quase de certeza efeitos nefastos sobre a economia portuguesa. E o emprego.

Mas, segundo o INE, o ciclo de alívio no desemprego, apesar de estar mais moderado, ainda não terminou. Em julho, como referido, o desemprego desceu 4,5%, para um total de 336,8 mil pessoas. Em junho (dados definitivos), o contingente de pessoas sem trabalho estava nos 338,6 mil (quebra homóloga de 4,6%).

Em todo o caso, estas descidas sucessivas mas menos intensas já se refletem na taxa de desemprego. Esta continua a diminuir, mas muito mais devagar do que no passado recente.

Segundo o INE, a taxa de desemprego rondará os 6,5%. Está estabilizada. Desde dezembro último que oscila entre esta marca e os 6,6% (continuamos a falar de dados ajustados de sazonalidade).

No Programa de Estabilidade, o governo prevê 6,6%. O Orçamento do Estado deste ano foi feito em cima da hipótese de que a taxa média de desemprego seria de 6,3%.

Desemprego jovem colado aos 19%

Entre os jovens (15 a 24 anos), o número de desempregados continua a descer (-3,5% em julho e -7,6% em junho), mas a marca provisória de julho traduz-se no alívio mais débil desde finais de 2015, estava Portugal a sair da crise. Agora há 72 mil jovens sem trabalho; no fim de 2015 havia mais de 110 mil nessa situação.

A taxa de desemprego jovem, que mede o peso do número de desempregados mais novos no total da população ativa com idades entre os 15 e os 24 anos, tem vindo descer nos últimos anos, mas desde maio que está colada à fronteira dos 19%.

Criação de emprego enfraquece

A menor intensidade no alívio do desemprego não vem sozinha. A criação de emprego também está a perder algum gás, indicam as contas do Dinheiro Vivo a partir dos novos dados do INE.

Em junho (dados definitivos), o emprego subiu apenas 0,3% face a igual mês de 2018, naquele que é o pior registo desde outubro de 2013 (em plena crise), altura em que ainda havia destruição de emprego (-0,3%).

No caso dos jovens, a situação é pior ainda. Os dados provisórios do INE sinalizam que em julho pode ter havido destruição de empregos nestas faixas etárias (quebra ligeira de 0,1%), algo que não acontecia desde setembro de 2015. Em todo o caso, o aumento de 0,8% em junho (número definitivo) é igualmente a marca mais fraca desde esse mês de setembro, há quatro anos.