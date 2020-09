Alojamento Local dá primeiros sinais de recuperação em julho

O Alojamento Local começou a melhorar em julho em Lisboa e Porto, revelam dados da Confidencial Imobiliário (CI). Ainda assim, sublinha a empresa em comunicado, os níveis de atividade permanecem em patamares pouco expressivos, com a taxa de ocupação média em Lisboa a atingir meros 12% e no Porto 17%”. Em julho de 2019 Lisboa tinha uma ocupação média de 69% e o Porto de 66%.

Estes valores representam, apesar disso, uma melhoria face à ocupação registada nos três meses anteriores período durante o qual, sublinha a CI, a ocupação nas duas cidades “se manteve abaixo dos 10%, chegando a atingir 3% no Porto e 5% em Lisboa em maio”.

Em julho, em Lisboa, foram vendidas cerca de 7.000 noites, apenas 6% das cerca de 113.000 noites no mesmo mês do ano passado. “No Porto, após uma recuperação forte de 6.400 noites vendidas em junho para 12.000 em julho, a atividade atual fica em 16% da homóloga, então com um registo de aproximadamente 73.000 noites”, avança a CI.

O RevPar (receita por quarto) na Invicta ficou em 12 eiros, acima dos 10 euros na captal. “Novamente este indicador sinaliza uma melhoria face aos três meses anteriores, quando o RevPar nas duas cidades se situou entre os 4 euros e os 8 euros. Não obstante, tais valores comparam com os 50 euros do Porto e os 60 euros de Lisboa obtidos em julho de 2019”, sublinha a CI.

Já quanto à média diária, os valores mantiveram-se próximos dos meses pré-covid, tendo atingido em 91 euros em Lisboa e 75 euros no Porto.