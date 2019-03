Alojamento local já representa mais de 13% das dormidas de turistas

Pela primeira vez, houve mais de 400 mil dormidas de turistas em alojamento local (AL) no mês de janeiro. Um ano antes, o primeiro mês do ano tinha registado 385 mil dormidas em AL. Em 2016 o número passava pouco das 250 mil dormidas.

A opção pelo alojamento local em Portugal tem aumentado mesmo em época baixa, revelam os números publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística no barómetro da atividade turística.

Em janeiro, as dormidas de turistas em alojamento local representaram 13,5% do total. No primeiro mês de 2019 foram registadas em Portugal perto de três milhões de dormidas, mais 4,7% face ao mesmo mês do ano anterior. Os turistas nacionais contribuíram com mais de 96o mil dormidas.

O número de hóspedes também aumentou em janeiro. Portugal recebeu 1,3 milhões de turistas no arranque de 2019, mais 7,2% na comparação com o ano anterior. Os residentes em Portugal foram mais de 540 mil. Vieram de outros países mais de 662 mil visitantes.

Segundo o destaque do INE, que pela primeira vez inclui os dados mensais do alojamento local e do turismo rural, os proveitos da hotelaria totalizaram perto de 163 milhões de euros em janeiro.

O primeiro mês de 2019 trouxe boas notícias no que toca à recuperação de turistas britânicos, que representaram 16,8% no total de dormidas, mais 4,3% face a período homólogo. O número de hóspedes britânicos ascendeu a 71 mil.

Seguem-se os alemães, que representaram 12,6% das dormidas, apesar de um recuo ligeiro de 1,5%. Na contagem de hóspedes, os alemães ascenderam a 55 mil.

Entre os mercados emissores que mais cresceram em janeiro o INE ressalva a subida do mercados chinês, que aumentou mais de 30%, o norte-americano, com uma subida de +23,9%), e o canadiano com mais 14,7%.

No que toca às regiões o destaque vai para o Alentejo, com um aumento das dormidas na ordem dos 18%, e a região Norte, que cresceu 10,5%.