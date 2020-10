Alojamento Local. Lisboa com ocupação de 11% no verão e Porto de 16%

A pandemia do novo coronavírus atacou em força a atividade do Alojamento Local (AL), com espacial foco em Lisboa.

Nos três principais meses do verão (entre junho e agosto), Lisboa registou uma ocupação média de 11% no AL e o Porto de 16%, avança a Confidencial Imobiliário com base nos dados do SIR-Alojamento Local.



O mês de junho foi o mais penoso para o AL, com as ocupações a atingirem 4% em Lisboa e 8% no Porto. Em julho e agosto sentiram-se alguns sinais de recuperação, mas de forma ténue. Em agosto, a ocupação média em Lisboa atingiu os 13% e no Porto os 22%.



Entre junho e agosto, Lisboa contabilizou cerca de 29.500 noites de AL vendidas, das quais 12.300 dizem respeito a agosto. No Porto, o AL mostra-se um pouco mais dinâmico, com cerca de 35.100 noites vendidas, com agosto a dar um contributo de cerca de 15.900 noites.



O RevPAR médio do AL no Porto atingiu os 12 euros no acumulado destes três meses, Já em Lisboa foi de 10 euros. Este indicador foi registando uma tendência de recuperação, passando de 6 euros em junho para 15 euros em agosto no caso do Porto. Em Lisboa, passou de 3 euros para 11 euros.



A diária média dos alojamentos locais em oferta atingiu os 90 euros em Lisboa e os 73 euros no Porto.