Alojamento Local no interior do país cresce à boleia da inflação

O interior do país continua a seduzir turistas que procuram regiões mais tranquilas para as férias. O turismo em zonas remotas, longe das grandes cidades, ganhou força durante a pandemia e continua a crescer. O Alojamento Local (AL) tem beneficiado da elevada procura em regiões onde a oferta hoteleira é menos expressiva. A tendência tem servido também para instigar a abertura de novos negócios de AL nestas zonas, principalmente numa altura em que os proprietários destas habitações procuram novas formas de rendimento devido ao aumento da inflação, explica a Airbnb.

A plataforma de reservas de AL destaca "uma forte correlação entre o aumento da inflação e a adesão de novos anfitriões à Airbnb, à medida que as famílias procuram aumentar os seus rendimentos para poderem suportar o aumento do custo de vida".

A empresa sublinha ainda a tendência de crescimento em pequenas cidades e regiões do interior do país. Durante o primeiro semestre do ano, as reservas em regiões como Braga, Évora ou Coimbra cresceram na Airbnb. A plataforma revelou uma lista de destinos menos convencionais que se têm destacado nos últimos meses. Lousã (Coimbra), Alqueva (Évora) e Grândola (Setúbal) têm registado "um crescimento exponencial", segundo a marca internacional, que destaca ainda Reguengos de Monsaraz (Évora), Esposende (Braga) e Moncarapacho (Faro) no ranking de regiões que mais se têm destacado na primeira metade do ano.

"Em Portugal, dados recentes revelaram também que os viajantes estão à procura de recantos que combinem uma grande localização com uma arquitetura peculiar ou espaços pouco usuais. Os ganhos para estadias únicas eram mais elevados do que para estadias regulares, com o típico anfitrião de uma listagem única em Portugal a ganhar 4800 euros em 2021", esclarece a Airbnb em comunicado.

Portugueses escolhem Espanha, Itália e Grécia para férias lá fora

Na hora de fazer as malas e rumar além fronteiras, Espanha tem sido o país mais escolhido pelos portugueses que reservam estadias através desta plataforma de AL. Ibiza, Palma, Santa Cruz de Tenerife ou Isla Cristina são os destinos preferenciais para férias no país vizinho.

Mas Portugal também tem atraído um elevado número de turistas espanhóis. "Os destinos portugueses também reinaram no ranking espanhol, com Cascais, Portimão, Aveiro ou Nazaré a mostrarem o maior crescimento nas buscas entre os espanhóis que queriam viajar para o estrangeiro", adianta.

A Grécia (Corfu) e Itália (Bari) surgem no top três dos destinos mais procurados pelos portugueses na plataforma, a seguir à Espanha.