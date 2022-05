Alojamento vendeu mais caro em março com preços acima de 2019

(Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Os alojamentos turísticos portugueses estão a vender mais caro e isso já se sente nas contas mensais das unidades. Em março, o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu os 74,3 euros, valor 4,4% superior ao registado em 2019 (68 euros), revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 13.

Já o rendimento médio por quarto disponível esteve ainda aquém de 2019 (-7,4%) mas acima de fevereiro.

Os proveitos totais e de aposento estiveram ainda -5,8% abaixo dos registados em março de 2019 e somaram, 233,9 milhões de euros e 168,8 milhões de euros, respetivamente.

No que respeita às dormidas, no terceiro mês do ano os alojamentos turísticos do país receberam 1,6 milhões de hóspedes e 4 milhões de dormidas (+464,1% e +543,2%, respetivamente, em comparação com o mesmo período de 2021).

Apesar de o mercado interno ter contribuído com 1,3 milhões de dormidas, foram os turistas estrangeiros que assumiram o maior peso com 2,7 milhões de dormidas. Os britânicos, os alemães e os franceses foram os mercados que ocuparam o top três dos principais países a dormir nos alojamentos nacionais.

"A taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (33,4%) aumentou 23,3 p.p. em março (+20,5 p.p. em fevereiro)", acrescenta o gabinete de estatística.

As dormidas subiram em todas as regiões do país sendo que Lisboa concentrou 30,1% das dormidas, seguindo-se o Algarve (21,8%), o Norte (16,7%) e a RA Madeira (14,2%).

Entre janeiro e março, as dormidas subiram 398,5% face a 2021 mas ficaram ainda -18,8% abaixo do primeiro trimestre de 2019. Neste período, os alojamentos receberam 3,9 milhões de hóspedes e 9,7 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 356,6% e 346,8%, respetivamente.