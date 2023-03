Alqueva forneceu mais água para rega em 2022

Reguengos de Monsaraz, 10/01/2020 - Reportagem na Aldeia da Luz, no Alqueva, Alentejo. Paisagem da região do Alqueva fotografada do miradouro da aldeia de Monsaraz (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

O volume de água para rega fornecida pela albufeira do Alqueva aos perímetros do seu empreendimento de fins múltiplos e confinantes aumentou em 2022, face ao ano anterior, revelou a empresa gestora do sistema.

Segundo o Relatório de Caracterização dos clientes da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) em 2022, consultado hoje pela agência Lusa, o Sistema Global do Alqueva forneceu aos seus clientes, no último ano, um total de 516.585.724 metros cúbicos (m3) de água.

O maior volume, na ordem dos 363.223.570 m3, destinou-se aos beneficiários dos perímetros do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA) e regantes precários.

"Verifica-se que existiu um aumento do consumo em cerca de 15% [relativamente a 2021, que foi de 315.075.844 m3], tendo este aumento face a 2018 atingido os 85%", frisa o relatório.

No documento, a EDIA rejeita que este aumento esteja relacionado com a seca que afetou a região, em virtude dos valores da precipitação em 2021 e 2022 "terem sido bastante próximos".

"A justificação pode estar no facto de existirem outros parâmetros" que "também podem ter impacto na evolução dos consumos", argumenta.

Como exemplo, a empresa aponta o "aumento da área inscrita ainda que residual, entrada em velocidade de cruzeiro dos novos olivais e amendoais, desfasamento entre os períodos de precipitação e da fase das culturas".

Já os perímetros de rega confinantes ao EFMA receberam, no ano passado, 105.677.593 m3 de água proveniente do Alqueva, "mais cerca de 230%" do que no ano anterior, um aumento em parte motivado pela seca.

"Este volume tão elevado está relacionado com o nível baixo em que se encontravam as albufeiras dos confinantes e também pela necessidade de armazenar uma maior quantidade de água neste ano [2022], uma vez que se perspetivava em 2022 que a tarifa da água para 2023 iria sofrer um aumento significativo", observa o relatório.

A EDIA acrescenta que a área regada pelo Alqueva, através do EFMA e dos perímetros confinantes, "foi perto dos 151 mil hectares".

Em 2022, o Sistema Global do Alqueva forneceu ainda cerca de 27 milhões de m3 de água para captações diretas, assim como quase 11 milhões de m3 para abastecimento industrial e à volta de 9,7 milhões de m3 para abastecimento público às populações.

Nesta última vertente, a do abastecimento público, 162.868 clientes de 13 municípios dos distritos de Beja e Évora foram fornecidos pelo Alqueva, através da empresa Águas Públicas do Alentejo, ligada ao Grupo Águas de Portugal.