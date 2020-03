Alta procura por farinhas de trigo e centeio pelas grandes superfícies

A venda de farinhas de trigo e centeio para as grandes superfícies aumentou entre 30% a 50% nas últimas três semanas devido à pandemia da Covid-19, com as encomendas a dispararem para mais do dobro, revelam alguns empresários do setor alimentar.

Em entrevista telefónica à Lusa, fonte do departamento de Comunicação da Cerealis Moagens, empresa localizada no distrito do Porto vocacionada para a produção e comercialização de farinhas de trigo e centeio, confirmou que há um “aumento claríssimo das vendas de farinhas”, com aumentos “acima dos 50%” nesta época da pandemia e de estado de emergência.

“Houve um aumento claríssimo de vendas da farinha de trigo e de centeio”, tanto para as grandes superfícies, como para algumas indústrias específicas, disse o diretor do departamento de Comunicação do grupo Cerealis, João Paulo Rocha, referindo que o aumento de vendas também se justifica por o cliente take home estar a partir de casa a fazer “bolos, pão e tartes” e, por isso mesmo, estar a consumir mais farinhas.

O aumento de vendas de farinhas, principalmente de trigo, é também registado “há duas ou três semanas” na Germen, empresa de moagem de cereais implantada no Norte do país, no concelho de Matosinhos e distrito do Porto.

“Temos sentido um aumento de consumo entre os 25% e os 30% nas grandes superfícies de Portugal que reforçaram as encomendas”, disse à Lusa Luís Ramos, administrador da Germen, e cuja unidade fabril está a trabalhar em “pleno” e com “segurança total” contra a pandemia.

No caso das farinhas de trigo tem havido um aumento de procura, quer seja para uso industrial e fabricar pão, como acontece nas grandes superfícies, quer seja para farinha “usos culinário, com ou sem fermento”, acrescentou Luís Ramos.

O administrador da Germen relatou que numa semana normal, por exemplo, uma grande superfície costumava comprar “10 a 15 toneladas de farinha de trigo”, mas com o aparecimento da pandemia e do estado de emergência esse mesmo estabelecimento comprou “50 toneladas de farinha de trigo para fazer pão”, um produto “barato”, “saudável” e que sacia a fome”.

“Neste momento entrámos numa fase de abrandamento, porque as grandes superfícies se acautelaram para salvaguardar que as fábricas tivessem de parar”, concluiu.

Questionada pela Lusa sobre se registava falta de matéria-prima, Luís Ramos afirma que a empresa se precaveu e “tempo e horas” e que importou cereais suficientes para os próximos dois meses, principalmente trigo de França, o maior produtor daquele cereal da União Europeia.

A empresa Afonso Lopes e Companhia, fundada em 1928 em Bragança, também registou um aumento de vendas de farinha de trigo e centeio, na ordem dos 30%.

“Houve mais procura do consumidor final”, conta, referindo que os principais clientes a comprar farinhas são as “padarias, “confeitarias” e as “grandes superfícies”, além de exportarem para Cabo Verde, contou à Lusa uma das funcionárias da administração da Afonso Lopes & Companhia.