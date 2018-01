Alterações ao Orçamento do Estado custaram mais 200 milhões de euros

As alterações ao Orçamento do Estado aprovadas na especialidade custaram 200,7 milhões de euros e equivalem a 0,1 pontos percentuais. A conclusão é da UTAO – Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que quantificou o impacto financeiro das 217 propostas viabilizadas durante a fase de discussão do Orçamento na especialidade.

Nos serviços integrados, o impacto das medidas no défice é de 155,8 milhões de euros. O agravamento da derrama, que aumenta a receita de IRC, foi a principal medida aprovada com impacto nas receitas avaliado em 60 milhões de euros, segundo o Jornal de Negócios desta quinta-feira.

As restantes propostas aprovadas na especialidade serviram sobretudo para aumentar a despesa, segundo a UTAO. As medidas para combate aos incêndios representaram um aumento de custos de 187 milhões de euros; o reforço do pagamento de prestações sociais – como o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego para prestações pagas há mais de seis meses – custou mais 71,6 milhões de euros; o “aumento de despesa superior ao da receita” teve um impacto negativo de 44,9 milhões de euros.

A meta para o défice de 2018 deverá ser revista em alta, de 1% para 1,1%, por causa do impacto das medidas com os incêndios.