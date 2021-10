Alterações às leis laborais avançam para Conselho de Ministros sem acordo de parceiros sociais

Reunião dos parceiros sociais na Comissão Permanente de Concertação Social

O governo vai avançar em Conselho de Ministros, amanhã, no caderno de alterações às leis laborais, com 70 propostas que não recolheram o apoio de nenhum dos parceiros da Comissão Permanente de Concertação Social até esta quarta-feira, admitindo apenas considerar na discussão algumas das visões apresentadas.

O pacote, com mais seis medidas que as originalmente inscritas para apresentação aos parceiros, estende a suspensão dos prazos de caducidade de convenções coletivas e reforça mecanismos de arbitragem perante denúncias dos acordos. Mas as confederações empresariais alegam inconstitucionalidade das propostas e avançam que pretendem recorrer para o Presidente da República. Já as centrais sindicais veem as medidas como "paliativos" e insuficientes para dar resposta à exigência de revogação das normas que permitem a denúncia unilateral das convenções.

"Naturalmente, uns parceiros consideram insuficiente, outros consideram excessivas", considerou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. "É a proposta que consideramos equilibrada", defendeu.

Segundo a ministra, amanhã os membros do governo irão discutir já uma proposta de lei a partir do conteúdo da chamada Agenda do Trabalho Digno nascida da discussão do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho iniciada em julho de 2022, agora incluindo as evoluções mais recentes relativas à contratação coletiva que procuram ir ao encontro das reivindicações de PCP e Bloco de Esquerda na área laboral, com vista à viabilização da proposta do Orçamento do Estado para 2022.

"Aquilo que estamos a construir é uma proposta de lei que será apresentada à Assembleia da República", afirmou Mendes Godinho, rejeitando precipitação do governo relativamente ao momento em que a proposta para rever o Código do Trabalho avança. "Estamos a seguir todos os passos que tínhamos previstos na Agenda do Trabalho Digno", disse.

Relativamente às reuniões anteriores, o governo acrescentou às propostas de mudanças já apresentadas a extensão por mais 12 meses da suspensão dos prazos de sobrevigência e caducidade das convenções coletivas que está em vigor desde março deste ano por dois anos, e que assim poderá ir até março de 2024. Além disso, pretende reformular o mecanismo de arbitragem após denúncia unilateral de convenções, naquele que foi o ponto de maior discórdia para as organizações representativas dos interesses empresariais.

Segundo Ana Mendes Godinho, o objetivo quanto a este último ponto é que as atuais disposições relativas à arbitragem necessária - que pode ser acionada por decisão do responsável da pasta do Trabalho já após a extinção de convenções para que não haja vazios de convenções, mas não teve até aqui utilização - sejam alteradas para que a arbitragem assuma uma função "preventiva". "Ou seja, permitindo que qualquer uma das partes, antes de terminado o prazo da sobrevigência da convenção, possa pedir a ativação desta arbitragem necessária. No fundo, permitindo que não haja um vazio da convenção, que não caduque, que se mantenha em vigor até que haja uma decisão por parte dos árbitros que sejam convocados", explicou O requerimento também suspenderá o prazo da sobrevigência até à decisão arbitral.

Já se as partes não se entenderem sobre o objeto da arbitragem, a decisão arbitral será ela "própria um instrumento de regulação coletiva de trabalho para garantir que há definição das regras aplicáveis - nomeadamente, manutenção ou não de algumas regras do acordo coletivo em vigor", de acordo com a governante.

Ora, no entendimento da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) - acompanhada das restantes confederações patronais - a proposta do governo chocará de frente com as convenções da Organização Internacional do Trabalho e também com a própria Constituição, no que diz respeito aos direitos da associações sindicais e contratação coletiva (artigo 56º), segundo apontou o presidente, António Saraiva, à saída da reunião da Concertação.

"A CIP não tem possibilidade de recorrer de normas inconstitucionais, mas iremos é junto daqueles que o podem fazer - parlamento, Presidente da República - solicitar essa mesma inconstitucionalidade", indicou o dirigente da CIP, que irá procurar resposta "prioritariamente" junto de Marcelo Rebelo de Sousa em função da evolução das propostas.

Também para as centrais sindicais, as últimas propostas somadas continuam a não satisfazer. Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, qualificou as mudanças previstas na arbitragem como um "mecanismo de secretaria" que não irá resolver o problema da caducidade de convenções, insistindo na revogação da norma atual que permite a extensão de acordos sem novas convenções.

O documento, disse a líder da CGTP, também não responde às questões da redução de horários, melhoria de salários e às reivindicações da intersindical para assegurar efetividade de vínculos para postos de trablho que representam necessidades permanentes. "Este conjunto de medidas, que aqui nos foi apresentado em modelo final, não dá resposta àquilo que são os grandes problemas", defendeu.

Em atualização