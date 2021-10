Alterações às leis laborais avançam para Conselho de Ministros sem acordo de parceiros sociais

Reunião dos parceiros sociais na Comissão Permanente de Concertação Social

O governo vai avançar em Conselho de Ministros, amanhã, no caderno de alterações às leis laborais, com 70 propostas que não recolheram o apoio de nenhum dos parceiros da Comissão Permanente de Concertação Social até esta quarta-feira, admitindo apenas considerar na discussão algumas das visões apresentadas.

O pacote, com mais seis medidas que as originalmente inscritas para apresentação aos parceiros, estende a suspensão dos prazos de caducidade de convenções coletivas e reforça mecanismos de arbitragem perante denúncias dos acordos. Mas as confederações empresariais alegam inconstitucionalidade das propostas e avançam que pretendem recorrer para o Presidente da República. Já as centrais sindicais veem as medidas como "paliativos" e insuficientes para dar resposta à exigência de revogação das normas que permitem a denúncia unilateral das convenções.

"Naturalmente, uns parceiros consideram insuficiente, outros consideram excessivas", considerou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. "É a proposta que consideramos equilibrada", defendeu.

Segundo a ministra, amanhã os membros do governo irão discutir já uma proposta de lei a partir do conteúdo da chamada Agenda do Trabalho Digno nascida da discussão do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho iniciada em julho de 2022, agora incluindo as evoluções mais recentes relativas à contratação coletiva que procuram ir ao encontro das reivindicações de PCP e Bloco de Esquerda na área laboral, com vista à viabilização da proposta do Orçamento do Estado para 2022.

"Aquilo que estamos a construir é uma proposta de lei que será apresentada à Assembleia da República", afirmou Mendes Godinho, rejeitando precipitação do governo relativamente ao momento em que a proposta para rever o Código do Trabalho avança. "Estamos a seguir todos os passos que tínhamos previstos na Agenda do Trabalho Digno", disse.

Relativamente às reuniões anteriores, o governo acrescentou às propostas de mudanças já apresentadas a extensão por mais 12 meses da suspensão dos prazos de sobrevigência e caducidade das convenções coletivas que está em vigor desde março deste ano por dois anos, e que assim poderá ir até março de 2024. Além disso, pretende reformular o mecanismo de arbitragem após denúncia unilateral de convenções, naquele que foi o ponto de maior discórdia para as organizações representativas dos interesses empresariais.

