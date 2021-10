Alterações fiscais do OE em debate na Católica

O ministro das Finanças, João Leão (D), fala com o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, na apresentação da proposta governamental de Orçamento do Estado para 2022, durante conferência de imprensa no Ministério das Finanças © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Orçamento do Estado 2022 - Análise das principais alterações fiscais é o tema que leva ao palco virtual da Católica um grupo de especialistas e empresários, já amanhã à tarde. A parceria entre a KPMG e a Católica Tax promove esta conferência, que poderá acompanhar em direto aqui no Dinheiro Vivo, a partir das 17.00 de amanhã.

O evento terá como convidado António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, e contará ainda com a intervenção dos especialistas fiscais da KPMG, Luís Magalhães, e da Católica Tax, Sérgio Vasques.

Segue-se a explicação e inquietações do painel técnico que se focará na tributação das Famílias (Leonardo Marques dos Santos, UCP), das Empresas (Rui Silva, KPMG), do Consumo (Sérgio Vasques, UCP) e do Património (Ricardo Girão, KPMG), em intervenções rápidas.

Entre as 18.00 e as 18.45 será dada voz a um painel virado para as empresas, que conta com João Manso Neto, CEO da Greenvolt na área da energia e recursos; José Redondo, da Bial, na área de saúde e farmacêuticas; Miguel Batista, do BPI, na área dos serviços financeiros; e José Almeida Fernandes, da Semapa, em representação da indústria. Este debate terá moderação da diretora do Dinheiro Vivo, Joana Petiz.

O evento, que se realiza por zoom, é de entrada é livre, sujeita a inscrição prévia obrigatória (veja aqui), e contará com a professora da UCP Maria d'Oliveira Martins e o novo presidente da KPMG para Portugal, Vítor Ribeirinho, no encerramento.