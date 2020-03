Altice com progressivo aumento do tráfego apela a uso responsável das redes

A Altice Portugal tem registado “um progressivo aumento do tráfego de dados na rede fixa”, devido ao número de pessoas em teletrabalho, e apela “a todos para um uso responsável das redes”.

Questionada pela Lusa sobre se tem havido congestionamento da rede, fonte oficial da dona da Meo disse que, “face ao cenário atual da saúde pública, e tal como esperado face ao volume de população em ambiente de teletrabalho, a Altice Portugal tem registado um progressivo aumento do tráfego de dados na rede fixa, em particular associado ao acesso à Internet e serviços de IPTV residencial (gravações automáticas e VoD)”.

Adiantou ainda que a rede nacional “não tem qualquer registo de problemas”.

Já “no que respeita a ligações e trânsitos internacionais, registaram-se situações pontuais de elevada ocupação que foram mitigadas com manobras normais de gestão de tráfego”, prosseguiu a mesma fonte.

“Há ampliações e reforço adicionais a este nível que se encontram programadas para os próximos dias e sempre que tal se venha a justificar”, disse, salientando que em termos de rede móvel “não há registo de problemas”.

Com o objetivo de garantir o pleno funcionamento das comunicações, “a Altice Portugal apela, no entanto, a todos para um uso responsável das redes, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a conteúdos de Internet”.