Altice dá tolerância de ponto a trabalhadores com filhos até aos 12 anos

A Altice Portugal vai conceder tolerância de ponto a todos os trabalhadores com filhos até aos 12 anos para que estes os possam acompanhar no seu primeiro dia de aulas. Em comunicado, a empresa dá conta da medida como uma aposta na “promoção das melhores condições no acompanhamento na vida escolar e na conciliação da vida profissional, familiar e pessoal”.

A Comissão Executiva da Altice Portugal, “ciente da importância do primeiro dia de aulas para os mais novos, mas também para os seus encarregados de educação decidiu conceder tolerância de ponto a todos os colaboradores com filhos até aos 12 anos, para que possam acompanhá-los à escola, no seu primeiro dia do novo ano letivo”, pode ler-se na nota.

A empresa compromete-se a dinamizar esta área de responsabilidade social ao longo do ano, adaptando-a a contextos em que a empresa possa facilitar e apoiar colaboradores e respetivas famílias.