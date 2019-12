Altice diz que já repôs serviço de 90% dos clientes afetados pelas tempestades

Mais de 90% dos clientes da Altice Portugal afetados pelas depressões Elsa e Fabien já tiveram os serviços repostos, garante a empresa de telecomunicações em comunicado. Os distritos mais atingidos são Viseu, Coimbra, Guarda, Aveiro e Vila Real, sendo que “ao longo dos últimos dias o impacto se fez sentir também de forma significativa em Bragança, Braga, Porto, Viana do Castelo e Grande Lisboa”, informa a Altice.

No terreno estarão “mais de um milhar” de operacionais, avança a empresa, que adianta ainda “que decidiu manter o contingente operacional ativo no território durante a quadra natalícia para levar a cabo a reposição de serviços para que, assim que seja possível intervenção no terreno, a mesma seja levada a cabo. Paralelamente, a Altice Portugal reforçou as equipas de atendimento ao cliente de modo a acompanhar a todo o momento as necessidades no território”.

A Altice informa ainda que, “atendendo à dimensão da catástrofe a Altice Portugal lamenta não estar a garantir a habitual taxa de concretização de novas instalações, uma vez que está compreensivelmente a privilegiar a reposição de serviços aos clientes afetados”.