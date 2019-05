Altice “não será responsável por eventual desligamento do SIRESP”

Altice sublinha que “não é nem será responsável por um eventual desligamento” da rede de emergência e lembra que Estado ainda negoceia compra da posição no SIRESP.

“A Altice Portugal reafirma que garantirá, como prestador de serviços à SIRESP SA, todos os serviços de rede necessários à segurança das populações. Ao contrário do que alguns afirmam, a Altice Portugal não é nem será responsável por um eventual desligamento do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal.”

Começa assim o esclarecimento enviado nesta noite aos media, na sequência do debate de urgência que decorreu esta tarde no Parlamento e “face à gravidade das falsidades hoje transmitidas”.

Detida em 52,1% pela Altice Portugal, em 33% pelo Estado e em 14,9% pela Motorola Solutions, a rede SIRESP deveria ter sofrido alterações na sua gestão depois de, pós os incêndios de 2017, o governo ter aprovado em Conselho de Ministros um novo contrato com a entidade gestora que deveria ter entrado em funcionamento em 2018. Essa alteração contratual, porém, foi, por duas vezes chumbada pelo Tribunal de Contas.

Há duas semanas, depois de a rede SIRESP ter ameaçado parar os seus equipamentos de redundância devido a uma dívida de 11 milhões de euros do Estado, o governo e a entidade gestora do sistema de emergência iniciaram negociações no sentido de o Estado assumir uma posição de controlo da empresa — que ainda não produziram efeito. Pelo que o BE veio questionar o governo sobre a capacidade de a rede funcionar devidamente na próxima época de incêndios, bem como sobre as razões para “o processo ainda não estar concluído passado duas semanas”, questões que o secretário de Estado, no Parlamento, desvalorizou.

O governante frisou que as reuniões realizadas no ano passado e neste ano pelo conselho de utilizadores “não registou uma única falha”, nem “uma única queixa” e esclareceu os deputados que o SIRESP “não serve só para fogos”, sendo usado diariamente por 40 mil utilizadores distribuídos por mais de 125 entidades, além das 433 corporações de bombeiros. E assegurou que estão garantidas as “condições para que todos os agentes da proteção civil continuem a trabalhar e para continuar a assegurar a segurança dos portugueses”.

“A Altice Portugal sempre considerou que a rede SIRESP se reveste de grande relevância para o país”, esclarece agora também a operadora, sublinhando que vem “defendendo a necessidade de investimentos adicionais em soluções de redundância, que planeou, desenhou e implementou, nomeadamente através da Rede de Transmissão via Satélite e de Redundância de Energias após solicitação da SIRESP SA, em consequência de pedido direto do Ministério da Administração Interna”.

Considerando estar para lá de possíveis dúvidas o sucesso destes passos, que trouxeram melhorias da qualidade, robustez e eficácia do SIRESP — “com uma considerável redução da área ardida, com 100% de eficácia durante incêndios e intempéries, resultados esses amplamente elogiados e reconhecidos pelo país e pelas autoridades, incluindo autarcas e membros do atual governo” –, a Altice Portugal “reafirma que a garantia da segurança dos portugueses foi, até hoje, a principal preocupação” e que é “totalmente alheia ao contexto financeiro a que chegou” a rede de emergência.

“A Altice Portugal nunca fechou a porta ao diálogo com o Estado, pelo contrário, sempre demonstrou toda a disponibilidade e abertura para discutir a proposta do governo para a compra da sua posição acionista, encontrando-se ainda em processo negocial”, frisa a companhia, reafirmando-se como uma “empresa responsável e contrária ao alarme social”, para justificar o facto de apenas agora se pronunciar sobre este assunto.

“A Altice Portugal vai continuar concentrada no que é importante: investir, dar emprego e criar valor, sem jogos de poder ou de bastidores.”