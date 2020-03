Altice põe grávidas e doentes oncológicos em teletrabalho

A partir de agora, as grávidas e os doentes oncológicos ativos que trabalham na Altice vão passar a cumprir as suas funções a partir de casa, arrancando imediatamente a “dispensa de assiduidade” e ficando os colaboradores de “grupos considerados de maior vulnerabilidade por baixa imunidade” em regime de teletrabalho. A decisão foi tomada pela administração e comunicada nesta tarde, visando proteger aqueles que estão em situação mais frágil de possíveis contágios do covid-19.

“A Altice Portugal, enquanto primeira empresa privada a ativar um Plano de Contingência e Prevenção no âmbito do atual panorama da saúde pública, e em estreito e permanente diálogo com a Direção Geral de Saúde (DGS) e demais entidades, intensifica agora o seu plano com novas medidas numa ótica de preservação e defesa dos interesses dos colaboradores”, explica a empresa, em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo.

A empresa reforça que não quer gerar ou intensificar alarme social, vincando não ter até ao momento “identificado qualquer caso de contágio” na Altice, mas considera serem medidas adequadas à proteção e promoção da saúde dos seus colaboradores.

A operadora decidiu ainda criar e identificar salas de isolamento nos edifícios onde funciona, a serem ativadas se necessário, bem como reforçar a equipa de saúde no trabalho e implementar um “Gabinete de Crise de Operações com definição de Plano de Serviços Mínimos Indispensáveis”. De resto, todos os eventos públicos da empresa são adiados, assim como as viagens aéreas de colaboradores, ficando reduzida ao “estritamente indispensável” a participação da gestão em iniciativas públicas e reuniões externas.

“A Altice Portugal manterá de forma rigorosa o seu Plano de Contingência, acompanhando a evolução da situação, bem como comunicando novas medidas que possam vir a ser adotadas na defesa e proteção dos seus colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores e na estrita promoção do interesse público”, conclui a empresa.