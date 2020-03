Altice põe grávidas em teletrabalho e cancela todos os eventos

A partir de agora, as grávidas e os doentes oncológicos ativos que trabalham na Altice vão passar a cumprir as suas funções a partir de casa, arrancando imediatamente a “dispensa de assiduidade” e ficando os colaboradores de “grupos considerados de maior vulnerabilidade por baixa imunidade” em regime de teletrabalho. A decisão foi tomada pela administração e comunicada nesta tarde, visando proteger aqueles que estão em situação mais frágil de possíveis contágios do covid-19.

“A Altice Portugal, enquanto primeira empresa privada a ativar um Plano de Contingência e Prevenção no âmbito do atual panorama da saúde pública, e em estreito e permanente diálogo com a Direção Geral de Saúde (DGS) e demais entidades, intensifica agora o seu plano com novas medidas numa ótica de preservação e defesa dos interesses dos colaboradores”, explica a empresa, em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo.

A empresa reforça que não quer gerar ou intensificar alarme social, vincando não ter até ao momento “identificado qualquer caso de contágio” na Altice, mas considera serem medidas adequadas à proteção e promoção da saúde dos seus colaboradores.

A operadora decidiu ainda criar e identificar salas de isolamento nos edifícios onde funciona, a serem ativadas se necessário, bem como reforçar a equipa de saúde no trabalho e implementar um “Gabinete de Crise de Operações com definição de Plano de Serviços Mínimos Indispensáveis”. De resto, todos os eventos públicos da empresa são adiados – a começar pelos Disruption for Brands by SAPO e pela 19ª edição Prémios SAPO, que estavam agendados para dia 18 -, assim como as viagens aéreas de colaboradores, ficando reduzida ao “estritamente indispensável” a participação da gestão em iniciativas públicas e reuniões externas.

“A Altice Portugal manterá de forma rigorosa o seu Plano de Contingência, acompanhando a evolução da situação, bem como comunicando novas medidas que possam vir a ser adotadas na defesa e proteção dos seus colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores e na estrita promoção do interesse público”, conclui a empresa.