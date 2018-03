Santos Pereira. “Próxima onda de reformas tem de ocorrer após eleições de 2019”

Um dia depois de ter revisto em alta as perspetivas para a economia mundial, o economista-chefe da OCDE falou sobre Portugal. Foi por vídeo-conferência que Álvaro Santos Pereira marcou presença na Lisbon Summit, o evento que a revista Economist organiza anualmente em Portugal.

O ex-ministro que assumiu a pasta da Economia durante o pico da crise sublinhou que “Portugal fez o que devia ser feito na altura e hoje está a beneficiar disso”. Foi o “efeito importante das reformas” em setores da economia como o turismo que Álvaro Santos Pereira mais sentiu enquanto “emigrante”, quando assumiu o cargo na organização internacional.

De Paris para Cascais, Santos Pereira deixou alguns recados para o Governo. “Ainda há riscos para a economia e está muito por fazer. Temos de pensar que a próxima grande onda de reformas tem de acontecer logo após as eleições de 2019”, destacou.

O antigo governante vincou que as reformas estratégicas que ainda estão por fazer dependem do “maior consenso possível” entre os partidos políticos, afirmando que Portugal deveria seguir o exemplo do México nesta matéria.

“Pensa-se que os partidos não conseguem chegar a um acordo porque são diferentes mas no México os partidos juntaram-se, fizeram um pacto e está a dar resultado. Portugal tem de fazer a mesma coisa em 2019 depois das eleições”.

Para Santos Pereira, a reforma da administração pública é uma das mais urgentes. “É preciso dar mais poder à função pública, retirando o mais possível os cargos políticos.

Outra das prioridades, “mais difícil mas que tem mesmo de ser feita”, é a reforma da Segurança Social, sublinhou

“Já foi feita uma grande reforma há dez anos mas estamos todos a viver mais tempo, em Portugal e em todo o mundo. Se nada for feito, nenhum país vai conseguir manter os seus sistemas de Segurança Social. O sistema de pensões não é forte o suficiente. O que acontece depois é que as pessoas vivem em pobreza. Há países, como a Coreia do Sul, em que o nível de probreza entre reformados chega aos 50%. Isto é inaceitável. As pessoas não vão gostar mas a idade da reforma vai ter de aumentar”, detalhou.

A terceira grande reforma de que o país precisa é na educação, salientou o economista-chefe da OCDE, e passa pela aposta no sistema técnico-profissional, de forma a que as escolas correspondam às necessidades das empresas. “Portugal tem evoluído nesta área mas temos de passas a uma nova fase”, conclui.