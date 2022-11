Álvaro Santos Pereira da OCDE: "O panorama económico é muito difícil"

© D.R.

"Atualmente, estamos confrontados com uma perspetiva económica muito difícil", diz o economista-chefe interino da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Álvaro Santos Pereira, no novo panorama (outlook) sobre as economias mais desenvolvidas do mundo.

"O nosso cenário central não é uma recessão global, mas um abrandamento significativo do crescimento da economia mundial em 2023, bem como uma inflação ainda elevada, embora em declínio, em muitos países", acrescenta o antigo ministro da Economia português.

Neste novo estudo, o grupo dos países mais desenvolvidos cresce apenas 0,8% em 2023, a zona euro ainda menos (0,5%). Portugal cresce devagar, mas acima da média (1%), diz o novo panorama da OCDE.

Segundo Álvaro Santos Pereira, "os riscos continuam a ser significativos. Nestes tempos difíceis e incertos, a política tem mais uma vez um papel crucial a desempenhar: um maior aperto da política monetária é essencial para combater a inflação e o apoio da política orçamental deve tornar-se mais direcionado e temporário".

Os países devem "acelerar o investimento em fontes e tecnologias limpas de energia", o que "será crucial para diversificar o abastecimento energético e garantir a segurança energética".

Além disso, uma "prioridade reforçada nas reformas estruturais permitirá aos decisores políticos promover o emprego e a produtividade, bem como fazer com que o crescimento funcione para todos".

"Por outras palavras, está nas nossas mãos ultrapassar esta crise. E se optarmos por empreender o conjunto certo de políticas, aumentaremos certamente a nossas hipóteses de sucesso", acredita o economista português.

Segundo a OCDE, "a economia global está a recuperar da maior crise energética desde os anos 70. O choque energético fez subir a inflação para níveis nunca vistos em muitas décadas e está a baixar o crescimento económico em todo o mundo".

Nas novas perspetivas económicas da OCDE, "prevemos agora que o crescimento mundial irá diminuir para 2,2% em 2023 e recuperar para um crescimento relativamente modesto de 2,7% em 2024".

"A Ásia será o principal motor do crescimento em 2023 e 2024, enquanto que Europa, América do Norte e América do Sul registarão um crescimento muito baixo."

"Uma inflação mais elevada e um crescimento mais baixo são o preço elevado que a economia global está a pagar pela guerra da Rússia contra a Ucrânia", defende a organização sediada em Paris.

"Embora os preços já estivessem a subir devido ao rápido ressurgimento da pandemia e das restrições da cadeia de abastecimento, a inflação disparou e tornou-se muito mais generalizada no mundo após a invasão da Rússia."

"Como consequência deste aumento inesperado dos preços, os salários reais estão a cair em muitos países, reduzindo o poder de compra. Isto está a prejudicar as pessoas em todo o lado. Se a inflação não for contida, estes problemas só vão piorar", avisa a OCDE.