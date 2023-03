Álvaro Santos Pereira defende que juros têm de subir, a questão é a que ritmo

Àlvaro Santos Pereira, economista-chefe da OCDE, e ex-ministro da Economia. © Leonel de Castro / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Março, 2023 • 19:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Álvaro Santos Pereira, diretor na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), disse hoje que era necessário aumentar as taxas de juro, mas a questão é quão rápida é essa subida, defendendo que há temas estruturais que têm de estar em cima da mesa.

Álvaro Santos Pereira, antigo ministro da Economia no governo de Pedro Passos Coelho, falava durante um debate 'online' sobre as causas e as respostas de política à elevada inflação, organizado pelo Comité Consultivo Sindical da OCDE.

Num painel de debate onde também participava o prémio Nobel da Economia Joseph Stiglitz, Álvaro Santos Pereira afirmou que era claro que as taxas de juro iam ter de subir, mas "a questão é com que rapidez".

Para o economista, para responder aos desafios colocados pelo atual contexto é importante analisar algumas restrições do lado da oferta, como "o acesso à habitação" ou os "encargos com creches".

O responsável da OCDE destacou que "os preços da energia caíram drasticamente nos últimos meses, tanto em termos de petróleo, como de gás e carvão", o que "diminuiu a pressão sobre a inflação", com menos "pressão da oferta".

O economista Joseph Stiglitz defendeu que a política monetária "não é o instrumento certo", uma vez que "o problema não foi provocado por excesso de procura", considerando que esta política "aumenta a desigualdade".

Para o economista galardoado com o Nobel, existem "políticas alternativas" como a aumentar as políticas de incentivo à energia verde, aumentar a produção alimentar ou na Europa rever as políticas dos preços de eletricidade.