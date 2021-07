Agência Internacional de Energia alerta sobre aquecimento global em 2023

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Julho, 2021 • 09:45 Partilhar este artigo Facebook

As emissões mundial de monóxido de carbono (CO2), principal causa do aquecimento global, devem atingir níveis sem precedentes até 2023 tendo em conta a falta de investimento em energias renováveis nos planos de recuperação pós-covid.

De acordo com as previsões da Agência Internacional de Energia (AIE) os Estados estão a desbloquear somas muito avultadas para fazerem face aos efeitos da pandemia de covid-19 mas, até ao momento, apenas 2% deste valor estão dedicados às energias renováveis.

A análise sobre a vertente energética contida nos planos de relançamento económico refere que 16 mil milhões de dólares em medidas fiscais relacionam-se com o setor da saúde e com o apoio de urgência a empresas.

Do total, dois mil milhões de dólares vão ser dedicados diretamente a medidas de relançamento da economia, dos quais apenas 380 milhões estão destinados a energias sustentáveis.

"Tendo em conta as atuais previsões de gastos públicos, as emissões de CO2 devem atingir novos valores máximos em 2023 e com tendência a aumentar nos anos seguintes", alerta a AIE.

De acordo com o diretor da AIE, Fatih Birol, "desde o início da crise relacionada com o covid-19, muitos governos têm afirmado que é importante 'reconstruir melhor', com vista a um futuro mais saudável, mas muitos ainda não passaram das palavras à ação", disse o

"O (valor) dos investimentos em energias renováveis afastam o mundo da neutralidade de carbono, em meados do século, assim como apresentam falhas em evitar um novo recorde no que diz respeito a emissões", lamenta o responsável.

Sendo assim, falta financiamento público assim como privado sendo que, de acordo com os cálculos da AIE e do Fundo Monetário Internacional (FMI) em meados de 2020, mil milhões de dólares de investimento em 'energias verdes' por ano, durante três anos, poderiam apoiar a recuperação e "criar nove milhões de novos postos de trabalho", cumprindo o Acordo de Paris.

Os investimentos teriam de ser dedicados à eficácia energética, eletrificação ou redes.

Neste momento, os investimentos são superiores aos que foram aplicados antes da crise sanitária mas não são suficientes.

A tendência é particularmente alarmantes nos países em desenvolvimento ou emergentes onde, por exemplo, a recuperação na procura de redes elétricas encontra resposta no uso do carvão em vez do investimento na energia solar ou eólica.

São regiões que não atingem os 20% do investimento necessário na descarbonização, de acordo com o relatório da organização com sede em Paris, criando um fosso "cada vez maior" em relação aos países ricos.

"Muitos países também estão a perder oportunidades que poderiam advir do desenvolvimento de energias limpas com criação de empregos e implantação das 'energias do futuro'", critica Birol que recorda os compromissos dos países do norte em relação ao sul.

Em 2015, os países comprometeram-se em fornecer pelo menos 100 mil milhões de dólares anualmente em "orçamentos de caráter climático", num processo que se deveria prolongar durante dez anos.

Com a crise provocada pelo novo coronavírus, a AIE pretende aplicar as ferramentas de monitorização dos planos de recuperação e ajudar os governos a medir o impacto das ações que são adotadas.

O balanço foi atualizado com vista à reunião do G20, em Nápoles, que vai decorrer entre os dias 22 e 23 de julho.

Mais de 800 medidas de 50 países foram analisadas, de acordo com o portal da AIE.

Com sede em Paris, a Agência Internacional de Energia foi criada em 1974 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com o intuito de garantir a segurança energética mundial e aconselhando, em particular, os países desenvolvidos.

Em maio, a instituição que vigia as emissões de gases com efeito de estufa publicou um plano com vista à neutralidade global de carbono, até 2050.

De acordo com o documento é preciso abandonar todos os novos projetos de exploração de combustíveis fósseis como petróleo, gás e carbono.

"É uma passagem estreita mais que ainda é possível", disse hoje Birol.