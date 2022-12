Americanos podem dar a Portugal ano recorde na hotelaria, que espera investimento de mil milhões

A incerteza da conjuntura económica mundial e a subida a pique da inflação nos últimos meses não arrefeceram o interesse dos players internacionais que querem comprar em Portugal. A pouco mais de duas semanas de fechar o ano, a expectativa das consultoras é que seja atingido em 2022 um novo recorde no investimento imobiliário hoteleiro no país, no valor de mil milhões de euros - quase duplicando os 552 milhões de euros registados em 2019.



Até ao terceiro trimestre, o volume de investimento na hotelaria ascendeu aos 300 milhões de euros, de acordo com os dados da CBRE avançados ao Dinheiro Vivo. A Worx adianta que o investimento imobiliário comercial em Portugal, no mesmo período, excedeu o volume de 1660 milhões de euros, representando um crescimento homólogo de 35%. Este foi principalmente de origem estrangeira (77%), com destaque para a capital norte-americana. O setor hoteleiro concentrou a terceira maior fatia da alocação de capital. Na lista de transações, destacam-se a aquisição do Pestana Blue Alvor pela Azora, por 80 milhões de euros, e ainda a venda do The Lodge Hotel à Azora Capital no valor de 50 milhões de euros.



Mas as contas finais estão ainda dependentes da operação ligada ao Projeto Crow. A aquisição dos ativos da ECS Capital pela DK Partners pode trazer um recorde ao país neste ano. O negócio, que se estima avaliado em 850 milhões de euros, deverá ser fechado nas próximas semanas colocando nas mãos do fundo norte-americano 20 ativos do portefólio da empresa portuguesa de private equity, que integram o grupo NAU. Mas o investimento total não é integralmente alocado no turismo, existindo a transação de outros ativos além dos hotéis. As contas da CBRE indicam que, deste cheque, uma fatia de 550 a 600 milhões de euros diz respeito à componente turística e a ativos existentes. Perto de 200 milhões de euros serão para projetos turísticos em desenvolvimento e 100 milhões de euros correspondem a ativos de outras asset classes.



"Este deverá ser um ano marcante, caso a aquisição do Project Crow se concretize. Esta compra marcará a institucionalização do setor, o que deverá ter um impacto importante nos volumes de investimento dos próximos anos e na forma como outros investidores olham para o nosso país. Em termos operacionais, foi também um ano único, provavelmente o melhor de sempre para muitos hoteleiros (se não em EBITDA, pelo menos em receitas)", refere Duarte Morais Santos, diretor da área de hotelaria da CBRE Portugal.



Norte-americanos de olho no país

O mercado nacional continua a pesar na lista de investidores cá dentro, mas de fora são os espanhóis e os norte-americanos que mais se destacam. "O mercado ibérico tem sido um ávido comprador em território nacional, com um significativo número de operações a serem fechadas com investidores portugueses e espanhóis", aponta Gonçalo Garcia, head of hospitality da Cushman & Wakefield. Mas do outro lado do Atlântico a cobiça por terras lusas está a ganhar músculo. A verdade é que Portugal é cada vez mais apetecível para os Estados Unidos que, neste ano, bateram um recorde visitas ao país, totalizando 1,1 milhões de turistas até setembro. Com um peso de 10% no turismo em Portugal, e responsável por 2,6 milhões de dormidas até ao terceiro trimestre, os norte-americanos querem fazer mais do que passear sob o sol português e estão a abrir as carteiras ao investimento.



"Muitos private equities são originários dos Estados Unidos. Do ponto de vista do investimento, tem sido historicamente um mercado importante. Do ponto de vista da operação, é uma nacionalidade que tem vindo a ganhar cada vez mais peso em Portugal, sobretudo em alguma regiões em particular, como Lisboa e Cascais. Na compra de casa também é um mercado com interesse crescente", justifica o responsável da CBRE Portugal.



A Worx detalha que o mercado norte-americano ocupava, em 2021, a quarta posição na lista de principais investidores no país mas que este cenário mudou neste ano, tendo este mercado ultrapassado os Países Baixos e França atingido o segundo lugar do pódio. "A desvalorização do euro face ao dólar permitiu tornar mais atrativa a compra de ativos no espaço europeu e, claro está, os fundamentais que o mercado português oferece são fortes, pelo que a alocação de capitais em imobiliário turístico enquanto produto de investimento tornou-se bastante vantajosa para quem detinha dólares", enquadra Silvia Dragomir, head of research for real estate & sustainability da Worx.



A responsável adianta que a liderar a procura por produto de investimento turístico nas principais zonas de Portugal está o mercado do Reino Unido, com uma quota de 23%. Seguem-se os norte-americanos (11%) e os polacos (8%), de acordo com os dados do Sistema de Informação Residencial (SIR) da Confidencial Imobiliário (CI).



Novas aberturas a caminho

A praça hoteleira do país continua a crescer, numa tentativa de recuperar os anos perdidos da pandemia, altura em que os projetos ficaram em stand-by. Depois do interregno de dois anos, as obras ganharam fôlego e neste ano abriram portas 55 hotéis com uma oferta de mais três mil quartos. De acordo com o levantamento do Worx, Lisboa e Porto foram as regiões que atraíram a maior fatia do investimento, representando 30% e 28%, respetivamente. Fora das grandes cidades, destacam-se a abertura do AP Cabanas Beach & Nature, em Tavira, com 182 quartos, o Pestana Douro Riverside, em Gondomar, com 165 quartos, e o W Algarve, em Albufeira, que soma 134 quartos e 83 apartamentos.



Numa análise ao mapa nacional, o Algarve continua a liderar com uma maior oferta de investimentos composta por unidades hoteleiras de grande dimensão e em localizações atrativas. "No que ao Alentejo diz respeito, a região tem vindo a conseguir aumentar a sua brand awareness internacional, com projetos como os previstos para a Comporta, Costa Terra e Herdade do Pinheirinho. Esses serão projetos que se perspetiva que venham a ter um posicionamento superior no mercado, atraindo marcas que se destacam no contexto do luxo a nível internacional", elucida Karina Simões.



A head of hotel advisory da JLL Portugal destaca ainda a região do Douro, com um perfil de investidor peculiar. "Sabemos que as principais marcas de luxo estão em negociações em diversas frentes para colocarem uma bandeira nesta localização, mas ainda nada fechado totalmente. É um produto mais direcionado para hotéis boutique e daí ter um perfil distinto de investidor", acrescenta, sublinhando que a falta de oferta tem sido também um dos principais entraves ao negócio.



"Um dos maiores desafios neste ano, e que se perspetiva que venha a prolongar-se pelo próximo, é a falta de produto no mercado. E quando falamos de produto, é produto procurado pelos principais players, em boas localizações, com bons tenants, yields interessantes ou com potencial de reposicionamento", enumera.

Exemplo é a capital portuguesa, que lidera a lista dos desejos dos investidores, mas a pouca oferta tem sido um constrangimento. "Há um apetite enorme por Lisboa, mas é difícil encontrar produto a preços de mercado. Não há uma conversa em que não nos perguntem por este destino em primeiro lugar", realça o porta-voz da CBRE.



Investimento de 260 milhões em 2023

As perspetivas para os próximos meses fazem-se com algum otimismo. A Cushman & Wakefield perspetiva que em 2023 o volume de investimento correspondente às operações em curso se situe entre os 230 e os 260 milhões de euros.



Em pipeline estão ainda 70 hotéis sendo que apenas cerca de metade está atualmente em construção. Gonçalo Garcia estima a manutenção do nível de preços dos produtos e serviços e explica que o cenário entre a oferta e a procura está desalinhado. "Estamos a viver um momento de ajuste no mercado de investimento sobretudo porque compradores e vendedores provêm de bases distintas. Enquanto os proprietários (potenciais vendedores) vêm de uma realidade operativa positiva e sem pressão ou necessidade de liquidez de curto prazo, os compradores são sobretudo motivados pela rentabilização do capital e pelo custo da dívida. Estas duas realidades divergem no contexto atual, fazendo com que haja um afastamento ao nível dos preços", sustenta o head of hospitality da consultora.



Já Karina Simões, da JLL, acredita que o elevado interesse dos investidores face à escassez de oferta poderá originar um aumento dos preços em "cerca de 250 pontos base".

