Imobiliária das estrelas de Hollywood aposta no luxo em Portugal

O que têm em comum Meg Ryan, Jane Fonda ou Jeff Bridges? Além do estrelato em Hollywood, são todos clientes da mesma imobiliária. A coleção de celebridades da Coldwell Banker é longa, e estes são apenas alguns dos negócios mais recentes. A agência norte-americana, que chegou há menos de um ano a Portugal, redefiniu o conceito de casa de luxo nos EUA e agora quer fazer o mesmo deste lado do Atlântico.

O primeiro passo foi dado nesta semana, com a inauguração da primeira agência no centro de Lisboa. A loja da Avenida Defensores de Chaves tem um espaço exclusivo para receber clientes milionários, e dentro de três semanas vai começar a formar consultores cuja única missão será vender imóveis com um preço mínimo de 850 mil euros.

“Todas as grandes agências estão cá, a nossa concorrência está em Portugal e isso é um sinal de que o mercado é muito forte. E era impensável vir para Portugal sem o segmento de luxo, porque há muito potencial. Disseram-me que há cá muitos investidores brasileiros e franceses, mas que os americanos ainda são poucos. Estamos cá para resolver isso”, diz ao Dinheiro Vivo Craig Hogan, vice-presidente do segmento de luxo da imobiliária.

Os responsáveis vêm com a lição bem estudada, ou não estivessem a avaliar a entrada em Portugal há já algum tempo. “Até há poucos anos Portugal era um país que estava completamente fora do radar dos americanos, tanto investidores como turistas. Na verdade, os americanos só queriam ir a Paris, Londres ou Roma. Mas isso está a mudar porque Portugal começou a promover-se melhor, apesar de ainda haver muito por fazer na divulgação desta cultura fantástica. Além disso, há quatro ou cinco anos só um terço dos americanos tinham passaporte e nos últimos anos esse número disparou. Há aqui uma grande oportunidade”. A análise é de David Riker, vice-presidente de Global Operations da CB.

Além dos norte-americanos, a Coldwell Banker também tem sentido um “enorme aumento da procura” por parte de investidores turcos, acrescenta Frederico Abecassis, CEO da empresa em Portugal. A própria Coldwell trouxe nesta semana a Portugal 30 consultores turcos, que visitaram algumas das propriedades que a agência tem em portfólio em Lisboa e Cascais, para tentarem vendê-las no país de origem.

“Portugal é um país fenomenal para os investidores turcos, numa altura em que eles estão à procura de diversificar as localizações dos seus ativos. É seguro, barato, a economia está num bom momento e abre a porta da União Europeia. Faz muito mais sentido do que investir em Paris ou Londres”, aponta David Riker.

A nível global, o segmento de luxo da Coldwell Banker representa 8% das vendas. O grosso do mercado está no chamado “luxo de massas”, que são as casas vendidas por valores que oscilam entre um milhão e quatro milhões de euros. “Fazemos negócios desses todos os dias e é esse nível que esperamos em Portugal. Vendas acima de dez milhões de euros são mais raras, faremos talvez dez por ano”, conta Craig Hogan.

A Coldwell tem neste momento à venda a casa mais cara dos EUA, uma propriedade avaliada em 245 milhões de dólares. Entre as “joias” da coroa da agência estão, por exemplo, a venda da mansão da Playboy ou o apartamento mais caro de Barcelona. Por cá o imóvel mais luxuoso fica em Santo Estêvão e está à venda por 5,2 milhões de euros.

As metas para Portugal são ambiciosas, admitem os responsáveis, e nem a acalmia da febre imobiliária faz baixar as expectativas. Até 2022, a Coldwell quer atingir um volume de negócios na casa dos 600 milhões de euros, ter mais de 40 agências no país e 1200 consultores.

No primeiro ano, a agência conta faturar 60 milhões de euros e ter até 100 colaboradores. A abertura da próxima agência está marcada “para breve” e será na Avenida de Roma, também em Lisboa. Até ao final de 2019 contam abrir mais três agências. As prioridades estão bem definidas: Algarve e Porto deverão ser as próximas regiões a receber o selo do luxo da Coldwell Banker.