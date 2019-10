AML recebe mais 4,3 milhões do Portugal 2020 para regeneração urbana

Os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vão receber mais 4,3 milhões de euros, no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, para projetos ligados à regeneração urbana.

Esta verba adicional vai ser distribuída pelos 18 municípios com base na respetiva execução financeira dos projetos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável (PEDUS) em curso.

Vila Franca de Xira, com 735,3 mil euros, é o município que vai receber a maior fatia, por já ter executado 70% dos projetos em curso, quando a média da taxa de execução na AML ronda os 27%.

Segundo a autarquia vila-franquense, a verba “irá reforçar dois dos projetos que estão em curso nesta área, designadamente a requalificação do Eixo Santa Sofia/Quinta da Mina – Vila Franca de Xira e a requalificação da Avenida Batista Pereira, em Alhandra”.

Lisboa, com 51% de execução, recebe 537,5 mil euros extra, Setúbal (com 47%) receberá mais 490,2 mil euros, enquanto Mafra (45% de execução) e Loures (com 43%) recebem 473 mil e 451,5 mil euros, respetivamente.

O Barreiro é o município com execução mais baixa, de apenas 1%, e receberá 12,9 mil euros.

Também com execução baixa, a rondar os 4%, Odivelas e Oeiras receberão 43 mil e 38,7 mil euros cada, respetivamente.

Almada e Montijo, ambas com cerca de 6% de execução, receberão 55,9 mil euros e 60,2 mil euros.

Alcochete receberá 116,1 mil euros, Amadora 180,6 mil euros, Cascais 141,9 mil euros, Moita 150,5 mil euros, Palmela 137,6 mil euros, Seixal 133,3 mil euros, Sesimbra 154,8 mil euros e Sintra 387 mil euros.

O critério de distribuição da verbas assente na taxa de execução de cada município foi proposto pela Comissão Diretiva do PORLisboa no final e agosto e consensualizado pelo Conselho Metropolitano de Lisboa no final e setembro, com apenas os votos contra de Palmela e do Seixal.

Fazem parte da AML os concelhos de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.