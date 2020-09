AMPorto e tecnológica Bold são os novos inquilinos do Palácio dos Correios

A entidade intermunicipal Área Metropolitana do Porto (AMPorto) e a tecnológica Bold são os novos inquilinos do renovado Palácio dos Correios, edifício situado no Centro Histórico do Porto, junto aos Paços do Concelho.

A AMPorto arrendou uma área de dois mil metros quadrados e a Bold cerca de 550 metros quadrados no edifício detido pelo Grupo Ferreira.

O edifício, com cerca de 17.400 metros quadrados, está localizado numa zona da cidade com uma grande oferta de serviços e restaurantes e de transportes públicos, como metro, comboio e autocarro.