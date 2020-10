AMRR. "É igualmente importante criar medidas de proteção da economia e dos empregos"

Braga, 01/06/2020 - A reabertura das lojas do centro comercial Braga Parque decorreu esta manhã, com a Primark a provocar uma fila com mais de 150 metros. As 180 lojas reabriram quase todas às 10 horas, após dois meses e meio fechadas. Na foto: A fila para a Primark atingiu mais de 150 metros (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens)

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens