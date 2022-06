ANA elogia decisão do Governo sobre aeroportos

Aeroporto de Humberto Delgado, em Lisboa. © André Luís Alves / Global Imagens

A ANA - Aeroportos de Portugal elogiou, esta quarta-feira, a decisão anunciada pelo Governo de avançar com a construção o novo aeroporto no Montijo. Decisão "que permitirá dar, a curto prazo, uma resposta viável e otimizada às necessidades de desenvolvimento aeroportuário da região de Lisboa, através de uma solução pragmática de investimento nos aeroportos Humberto Delgado e do Montijo", explica a ANA em comunicado.

A empresa administradora dos aeroportos portugueses considera que esta é a solução mais rápida e necessária para Portugal, mais economicamente exequível e que trará benefícios para o turismo e, consequentemente, para a economia.

Quanto ao aeroporto de Alcochete, a ANA declara que, no futuro e devido à possível "saturação do sistema Lisboa-Montijo", irá "no âmbito do seu contrato de concessão, definir com o concedente as condições de desencadeamento e realização dessa nova etapa".