Ana Mendes Godinho atira questão sobre bónus de pensões para especialidade

O governo continua a não se comprometer com uma possível atribuição de complemento extraordinário às pensões mais baixas e aponta para que a proposta do Orçamento do Estado, tal como foi apresentada segunda-feira, se limite a dar seguimento à medida de atualização já prevista – que dará 0,7% de aumento às pensões mais baixas – e às mexidas previstas no complemento solidário para idosos. Se houver novidades, é mais para a frente – após a primeira votação do documento.

“Em sede de especialidade, certamente haverá discussões e haverá um debate sobre as medidas que possam ser concretizadas”, afirmou no entanto esta tarde a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ana Mendes Godinho falava numa conferência de imprensa para apresentar a proposta de orçamento da Segurança Social para o próximo ano, durante a qual procurou contornar tentativas de clarificação sobre se o documento prevê afinal, ou não, o aumento extra das pensões à semelhança de anos anteriores.

Da parte do secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, veio a indicação, entretanto, de que os cerca de 238 milhões de euros previstos no orçamento da Segurança Social para 2020 como “parcela de atualização extraordinária de pensões” (página 263 do relatório) correspondem ainda a efeitos de arrastamento no tempo das medidas adotadas em anos anteriores – e que em 2019 asseguraram uma subida mínima de 10 euros nas pensões mais baixas. A dotação, juntamente com o articulado da proposta do orçamento, parecia apontar no sentido de um repetição da medida adotada já nos três anos anteriores.

Segundo refere a proposta do Orçamento, “em 2020, o Governo reforça as pensões de valor mais baixo, de modo a aumentar os rendimentos destes pensionistas e a combater a pobreza entre as pessoas idosas”.

Neste texto, segundo a ministra, ficam acomodadas a atualização automática de pensões que já decorre da lei – 0,7% de aumento até aos 877,6 euros, e 0,24% daí em diante até aos 2632,8 euros brutos de pensão – e as mudanças nas regras do complemento social para idosos, via quais deixarão de contar rendimentos de filhos até ao segundo escalão na definição das condições de acesso. Além disso, entra o aumento faseado do valor de referência do complemento solidário para idosos para convergir em quatro anos com o valor do limiar de pobreza. Aqui, Ana Mendes Godinho indica que serão garantidos por ano mais 189 euros em média a cada pensionista beneficiário.

Segundo a ministra do Trabalho, a aproximação ao limiar de pobreza – será feito um quarto do caminho em 2020 – custará no próximo ano 19 milhões de euros. E as mudanças nas regras de atribuição deverão alargar este complemento a mais 18 mil beneficiários.

Para o próximo ano, está previsto um aumento global da despesa com pensões de 740 milhões de euros, para um valor total de 18,2 mil milhões de euros. Traduz, segundo Ana Mendes Godinho, as atualizações realizadas ao longo dos últimos três anos, o fim do fator de sustentabilidade na antecipação de algumas pensões – cujo balanço a ministra remeteu para comunicação posterior – ou ainda o plano de recuperação de pendências no Centro Nacional de Pensões.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelou ainda que, em breve, serão apresentadas novas medidas para recuperar atrasos no processamento de novas pensões – que terá melhorado em 37% em novembro, frente ao mesmo período do ano anterior, segundo os dados apresentados esta tarde.