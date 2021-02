Ana Mendes Godinho. "Mudança radical" na atribuição de pensões acontecerá ainda este mês

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Conselho de Ministros aprovou um diploma que "consagra as alterações de simplificação do regime relativo à atribuição de pensões de invalidez e velhice", foi anunciado esta quinta-feira.

De acordo com a ministra do Trabalho e Segurança Social, "com a alteração, todo o processo de atribuição da pensão por velhice será tramitado online, concluindo a concretização de uma medida Simplex", através da Segurança Social Direta.

A "Pensão na Hora" era uma das medidas inscritas no Simplex 2019, que pretende responder à demora sentida na atribuição de pensões.

Ana Mendes Godinho especificou que, com esta alteração, que "acontecerá durante o mês de fevereiro", quem requerer a pensão poderá "ficar desde logo com a pensão provisória", tendo em conta a carreira contributiva que esteja inserida no sistema. A ministra descreveu esta alteração como uma "mudança radical" no processo de atribuição de pensões.

A ministra especificou que esta opção estará apenas disponível para quem tenha carreira contributiva em Portugal.

Ana Mendes Godinho indicou que, ao longo do último ano, foi registada "uma redução de cerca de 75% das pendências nos processos de atribuição de pensões".

(em atualização)