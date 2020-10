Ana Mendes Godinho: "Precisamos de continuar a proteger as pessoas e relançar a economia"

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no discursa no debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020 © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

No segundo e último dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2021, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social começa por atacar o PSD sobre quem desiste neste momento de pandemia. "Precisamos de continuar a proteger as pessoas e relançar a economia", começa por afirmar Ana Mendes Godinho.

A governante lembra a recuperação do rendimento dos portugueses desde 2015, longe "da austeridade" dos anos anterior.

"Vivemos tempos em que ninguém estava preparado em nenhuma parte do mundo", declara Ana Mendes Godinho. A dimensão da resposta mostrou a importância do Estado Social - "primeira linha de resposta", frisa a ministra.

Ana Mendes Godinho lembra que os "apoios chegaram a 2,6 milhões de pessoas com e dois mil milhões de euros de isenções contributivas". A ministra lembra que há mais 1,6 mil milhões de euros no Orçamento da Segurança Social em 2021.

"Garantir o apoio às famílias que o estado não pode deixar para trás. Negar este apoio seria negar o propósito da sociedade solidária, coesa e justa", sublinha a ministra.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social dirige-se para o Bloco de Esquerda e avisa que "recusar estas políticas urgentes e necessárias é colocar-se do lado errado da História", numa referência ao voto contra dos bloquistas.

"É um Orçamento que não se limita a responder à emergência com investimentos estruturais", acrescenta Ana Mendes Godinho, lembrando a nova prestação social para 258 mil pessoas e a subida para 501 euros o mínimo do subsídio de desemprego.

"Estas são medidas necessárias e urgentes que têm de chegar ao terreno em 2021. As esquerdas uniram-se nos últimos anos contra a deriva austeritária", frisou a governante.

"Escolhas erradas já tivemos nas crises passadas e sabemos onde isso nos levou", avisou a ministra do Trabalho.