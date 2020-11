Ana Mendes Godinho promete corrigir falhas nas penhoras da Segurança Social

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 60/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova as Grandes Opções para 2021-2023" e da Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova o Orçamento do Estado para 2021", na Assembleia da República, em Lisboa, 10 de novembro de 2020. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, assegurou esta terça-feira que serão corrigidas as falhas nos processos de execução por dívidas à Segurança Social, denunciadas no final do último mês pela Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, num extenso relatório que apontava uma série de ilegalidades, falta de meios e demoras na reposição dos direitos dos contribuintes.

"Fizemos um levantamento das várias situações identificadas no relatório. Muitas delas já foram ultrapassadas e corrigidas. As que não foram, demos instruções para serem corrigidas", afirmou a governante, ouvida esta tarde pelos deputados no âmbito da discussão na especialidade da proposta de lei do Orçamento do Estado de 2021.

A questão foi levantada pelo deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, assim como pela deputada Germana Rocha, do PSD, recordando o relatório produzido a partir de inspeções às secções de processo executivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) perante um "imparável aumento do número de queixas" chegadas à Provedora, de Justiça, segundo o documento. Foram 220 em 2018, e 242 já em 2019, constituindo a maioria das queixas tratadas pelo órgão.

O relatório dava conta de "morosidade excessiva no tratamento das oposições à execução, os atrasos no cancelamento de penhoras, a violação dos mínimos de impenhorabilidade e a instauração de processos de execução fiscal, por parte da entidade credora - o Instituto da Segurança Social -, sem que houvesse certezas de que os valores a cobrar eram efetivamente devidos", entre outras outras falhas sinalizadas.

"Deteta-se nos serviços visados algum alheamento (ou aparente sentimento de impunidade) em relação a normativos que tutelam os executados, passível de se agravar, neste enquadramento controvertido (que o potencia), com a recente aprovação de um sistema de recompensa dos trabalhadores do IGFSS pelos resultados obtidos na cobrança de d́vida", apontava.