ANA quer que Bruxelas aperte o cerco a companhias aéreas para utilizarem 90% dos slots

A Comissão Europeia prepara-se para rever as regras de atribuição de slots - faixas horárias de descolagem e aterragem - às companhias aéreas que dita que as transportadoras aéreas tenham de utilizar pelo menos 80% da totalidade dos seus slots de forma a mantê-los na temporada seguinte. Esta regra foi suspensa na pandemia e recentemente foi acordado, entre os Estados-membros, a prorrogação da suspensão da norma até março do próximo ano, estando atualmente fixada a obrigação da utilização de 75% destas faixas horárias.

A ANA Aeroportos quer que Bruxelas aproveite a revisão da legislação europeia para apertar o cerco às companhias aéreas e aumente a percentagem obrigatória de slots a utilizar evitando, desta forma, o desperdício da fatia de 20% dos slots não utilizados. "A revisão é absolutamente estratégica para as infraestruturas. Estas regras têm 30 anos e têm de ser revistas porque o mercado da aviação mudou de forma radical. Esta revisão é uma oportunidade para os aeroportos e para as companhias aéreas", referiu Francisco Pita.

O CCO da ANA Aeroportos, que falava esta tarde num painel do 33º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Fátima, afirmou que a mudança da diretiva irá permitir e facilitar ainda novas companhias aéreas nos aeroportos. "Percentagem tem de ser otimizada para 90%, e é nesse sentido que estamos a fazer as propostas. A diretiva tem de ser revista para entrada de novas companhias. As regras dão sempre prioridade às companhias que já operam e é mais difícil entrarem novas", lamentou.

Também a representante do conselho de administração da ANAC, Ana Vieira da Mata, admitiu que é necessária uma mudança nas regras inscritas na legislação europeia de slots. "É muito importante haver uma adaptação. Espero que Bruxelas alinhe interesse nem sempre alinháveis. É importante utilização eficiente da capacidade dos aeroportos", disse, adiantando que a percentagem obrigatória para o uso destas faixas horárias possa crescer mais 5% e sugeriu também que sejam criados "outros incentivos complementares" para que exista "uma utilização mais efetiva das companhias aéreas" dos seus slots.

Já o diretor executivo da Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA) assegurou que "as companhias aéreas querem maximizar a infraestrutura". " As companhias querem utilizar os slots. O tema pode ser o facto de outras companhias que querem entrar no mercado e que sentem que a companhia que está sentada no slot não está a fazer uma utilização plena", alertou.