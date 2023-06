ANAC pede esclarecimentos à ANA sobre plano de obras na Portela

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) enviou para trás o plano da ANA Aeroportos para as obras no Aeroporto Humberto Delgado por considerar que faltavam informações e pediu à gestora dos aeroportos do país mais esclarecimentos.

"Estamos a acompanhar, revimos plano estratégico e considerámos que não era suficiente a informação que tinha. A ANA vai apresentar novo plano", referiu esta quarta-feira, 28, a presidente da ANAC, Tânia Cardoso Simões, que está a ser ouvida no Parlamento na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

A ANA apresentou recentemente ao governo um plano de investimentos das melhorias operacionais na Portela. O ministro das Infraestruturas, João Galamba, garantiu, na semana passada, que o governo irá assegurar que a "ANA cumpra as suas obrigações de investimento com a maior brevidade". "Ainda vamos viver com a Portela por muitos anos. Teremos pelo menos mais 12 anos de aeroporto na Portela", disse ainda o ministro nessa mesma semana

Tânia Cardoso Simões adiantou ainda que foi criado um grupo de trabalho em janeiro, à semelhança do ano passado, que integra o regulador, os operadores e o governo, de forma a preparar o período de verão nos aeroportos nacionais e evitar os constrangimentos que se registaram em 2022.

O grupo, que está atualmente na terceira ronda de reuniões, está a preparar "ações operacionais concretas que permitem resolver problemas estruturais e de longo prazo". A presidente da ANAC referiu que "os operadores anteciparam-se este ano e começaram a contratar em janeiro" de forma a acautelar a mão de obra necessária para o período de maior afluência de turistas no país.

Mas há outros desafios que poderão beliscar a operação nas infraestruturas aeroportuárias nos meses de época alta como "problemas na receção de equipamentos necessários e serviços necessários" ao funcionamento do controlo de fronteiras.