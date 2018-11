Anacom aprova descida dos preços máximos dos circuitos para as ilhas

A Autoridade Nacional de Comunicações aprovou, esta quarta-feira, a descida dos preços máximos dos circuitos entre o Continente e os Açores e a Madeira – circuitos CAM – em 10% e dos circuitos inter-ilhas dos Açores em 6%. A medida será agora submetida a audiência prévia e consulta pública durante 20 dias úteis.

“Esta decisão teve como principal objetivo melhorar as condições de concorrência no mercado, com benefício para os operadores e prestadores de serviços alternativos à MEO, que necessitam de alugar essas ligações para desenvolver a sua atividade”, explica a Anacom em comunicado.

Segundo a entidade, a descida dos preços máximos promovem as condições necessárias para que outros operadores prestem serviços nos dois arquipélagos, havendo uma melhor cobertura das várias ilhas. A Anacom espera ainda que as novas condições possam levar ao aparecimento de mais ofertas retalhistas a preços mais competitivos.

Com a descida agora aprovada em projeto de decisão, os preços dos circuitos CAM registam uma redução acumulada superior a 86%, desde 2015.