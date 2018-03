Telecomunicações e energia lideram nas reclamações online

Os setores regulados pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) registaram 17.303 reclamações online e os regulados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) somaram 4.983 reclamações online no primeiro semestre de funcionamento do Livro de Reclamações Eletrónico. O livro encontra-se disponível desde o dia 01 de julho de 2017, para os serviços públicos essenciais de comunicações eletrónicas, serviços postais, eletricidade, gás natural, águas e resíduos.

Nestes primeiros seis meses registaram-se 467.876 visualizações, 23.007 reclamações e 2.298 pedidos de informação. Os portugueses estão a reclamar mais e, no ano passado, houve um aumento total de 15% do número de reclamações, face a 2016, que contemplam o livro físico e o eletrónico.

“A tendência de aumento das reclamações, que se tem verificado nos últimos anos, pode ser explicada com o facto de os consumidores estarem mais conscientes dos seus direitos e da forma como os podem exercer”, explicou em comunicado o Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira. “O incremento da atividade económica em Portugal no ano passado” é outro dos motivos apresentados pelo Secretário de Estado para este crescimento.

O Livro de Reclamações Eletrónico “tem tido uma boa e fácil adesão por parte dos consumidores” e “veio aumentar o acesso dos consumidores a este importante instrumento de defesa dos seus direitos”, adianta Paulo Ferreira.

O Livro de Reclamações físico, que é disponibilizado nos estabelecimentos de atendimento ao público, e que abrange 22 entidades reguladoras ou de controlo de mercado e mais de 100 setores de atividade económica, registou 350.324 reclamações em 2017, mais 24.738 reclamações do que em 2016 (+8%).

Considerando as reclamações totais (livro físico e eletrónico), a ASAE continua a ser a entidade de controlo de mercado que mais reclamações recebe, com 171.183 reclamações em 2017, mais 8% do que em 2016, o que se deve ao facto de ser a entidade que abrange o maior número de setores de atividade.

Seguem-se a ANACOM, com 77.343 reclamações (mais 43% do que em 2016), a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) com 58.149 reclamações em 2017 (estabilizando face a 2016), a AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes com 16.000 (mais 10% do que em 2016), a ERSE com 16.643 (mais 44% do que em 2016), e o Banco de Portugal com 9.002 (mais 10% do que em 2016).